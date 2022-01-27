Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Є хороша новина: Кулеба про підсумки зустрічі у нормандському форматі

Валентина Летяк редакторка стрічки
Дмитрий Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що найближчі два тижні Росія залишатиметься на дипломатичному шляху.

Про це дипломат заявив на пресконференції з міністром закордонних справ Данії Еппе Кофодом у Копенгагені.

Свою позицію він пояснив тим, що 26 січня радники лідерів нормандської четвірки за підсумками зустрічі у Парижі домовилися зустрітися у Берліні за два тижні.

– Хороша новина полягає в тому, що радники домовилися зустрітися в Берліні за два тижні, а це означає, що щонайменше найближчі два тижні Росія, скоріше за все, залишиться на дипломатичному шляху, – сказав Кулеба.

У Парижі відбулися переговори радників лідерів нормандського формату – України, Німеччини, Франції та Росії. За їхніми підсумками сторони задекларували низку розбіжностей, проте виявили бажання надалі працювати над ними.

Вони також погодили спільне комюніке – перший документ, про який вдалося домовитись із 2019 року.

Читайте
Погодили спільне комюніке: Єрмак про переговори радників Нормандської четвірки

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка