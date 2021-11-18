Згадку про Кримську платформу вперше вдалося включити до проекту резолюції Генеральної асамблеї ООН. Цей документ стосується ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що установчий саміт Кримської платформи, який відбувся 23 серпня цього року в Києві, не був одноразовим заходом і діятиме як постійний формат.

– Чергова важлива подія для Кримської платформи відбулася вчора. Нам вдалося включити першу згадку Кримської платформи та її підтримку до проекту посиленої резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в Криму, – наголосив міністр.

Кулеба нагадав, що напередодні ця резолюція була підтримана на засіданні комітету Генасамблеї ООН. А в грудні цього року очікується ухвалення документа на сесії Генасамблеї.

Йдеться про проект посиленої резолюції, який називається: Ситуація з правами людини у тимчасово окупованих АР Крим та місті Севастополь.

Такий документ готується вже шостий рік поспіль та щоразу доповнюється новими фактами про порушення російськими окупантами прав людини та міжнародного права в Криму.

Як пояснили в МЗС України, цього року серед нововведень проекту резолюції можна виділити:

• чітке відображення в назві документа статусу Криму як тимчасово окупованої території України;

• підтримку Кримської платформи;

• акцентується відповідальність РФ за дотримання прав кримських татар на півострові (Росію закликають припинити незаконні арешти та звільнити затриманих);

• вимогу скасувати вироки щодо кримських татар та лідерів кримськотатарського народу.

Крім того, в резолюції:

• йдеться про те, що саме РФ як окупант несе відповідальність за забезпечення мешканців півострова питною водою;

• засуджується знищення та переміщення з Криму культурних цінностей;

• є заклик припинити примусову зміну демографічного складу півострова;

• засуджується так званий перепис населення в Криму, організований Росією;

• наголошується, що нарощування російських військ у Криму спровокує значні негативні наслідки в регіоні.

23 серпня 2021 року в Києві відбувся установчий саміт Кримської платформи – міжнародного формату для повернення питання тимчасово окупованого Криму до світового порядку денного. Діяльність Кримської платформи продовжуватиметься до повернення півострова Україні.

У саміті взяли участь представники 46 держав та міжнародних організацій. Водночас представники ООН участі в саміті не брали. Через це Україна вже неодноразово закликала Організацію Об’єднаних Націй приєднається до Кримської платформи.