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Зеленський про переговори з Макроном: Ключовою темою був мирний процес

Юлія Соколова редакторка стрічки
Зеленський і Макрон

Ключовою темою сьогоднішніх переговорів президентів України та Франції Володимира Зеленського й Емманюеля Макрона був мирний процес, пов’язаний із врегулюванням ситуації на Донбасі.

Про це український лідер заявив під час прес-конференції за підсумками переговорів, які тривали кілька годин.

Зеленський зазначив, що особливе значення має партнерство між Україною та Францією в сфері безпеки. Він нагадав, що Париж відіграє важливу роль в Нормандському форматі.

– Саме мирний процес був одним із ключових питань наших сьогоднішніх переговорів. Ми очікуємо, що найближчим часом, згідно з домовленостями досягнутими під час Паризького саміту ще в грудні 2019 року, ми зможемо провести наступні переговори лідерів “нормандської четвірки”, – наголосив Зеленський.

Президент уточнив, що має спільне з Макроном бачення щодо актуальних загроз та безпекових викликів для України, Європи та світу. За словами Зеленського, ці виклики вимагають єдності, а також “нових проактивних підходів європейського лідерства”.

Зеленський зазначив, що Київ і Париж продовжать взаємодію для деокупації українських територій.

Фото: Офіс президента

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