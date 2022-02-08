Ключовою темою сьогоднішніх переговорів президентів України та Франції Володимира Зеленського й Емманюеля Макрона був мирний процес, пов’язаний із врегулюванням ситуації на Донбасі.

Про це український лідер заявив під час прес-конференції за підсумками переговорів, які тривали кілька годин.

Зеленський зазначив, що особливе значення має партнерство між Україною та Францією в сфері безпеки. Він нагадав, що Париж відіграє важливу роль в Нормандському форматі.

– Саме мирний процес був одним із ключових питань наших сьогоднішніх переговорів. Ми очікуємо, що найближчим часом, згідно з домовленостями досягнутими під час Паризького саміту ще в грудні 2019 року, ми зможемо провести наступні переговори лідерів “нормандської четвірки”, – наголосив Зеленський.

Президент уточнив, що має спільне з Макроном бачення щодо актуальних загроз та безпекових викликів для України, Європи та світу. За словами Зеленського, ці виклики вимагають єдності, а також “нових проактивних підходів європейського лідерства”.

Зеленський зазначив, що Київ і Париж продовжать взаємодію для деокупації українських територій.