До деескалації на кордоні РФ та України повинні долучитись всі країни Європи – Франція

Франція сподівається на залучення всіх країн Європи до деескалації ситуації на російсько-українському кордоні.

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН щодо російської агресії заявив постійний представник Франції Ніколя де Рів’єр.

Він закликав Росію провести деескалацію ситуації на кордоні та взяти конструктивну участь в рамках діалогу щодо зменшення цього напруження.

– Франція підтримує всі зусилля щодо проведення діалогу на всіх існуючих майданчиках, і ми сподіваємось, що всі європейські країни будуть повністю залучені до нього, – заявив дипломат.

Постпред Франції додав, що наступне засідання політрадників нормандського формату планується провести у Берліні найближчим часом.

– Ми продовжуватимемо свої зусилля в цьому напрямку на наступному засіданні, яке скоро планується провести в Берліні, – сказав він.

Ніколя де Рів’єр зазначив, що якщо Росія обере не дотримуватись норм міжнародного права та вторгнеться в Україну, то відповідь країн Заходу буде консолідованою та рішучою. Для РФ це буде мати дуже серйозні та неприємні наслідки.

Рада Безпеки ООН зібралася 31 січня на засідання щодо нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі.

РБ ООН у ході процедурного голосування виступила за проведення засідання. Так, “за” проголосували 10 країн, “проти” – Росія та Китай, три країни утримались. Для проведення зустрічі потрібно було дев’ять голосів.

Крім постійних членів РБ ООН у засіданні беруть участь представники України, Білорусі, Литви та Польщі.

27 січня проведення засідання ініціювали США. До них приєдналася Україна.

Фото: UN Web TV

Джерело: UN Web TV