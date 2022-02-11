Україна готова до проведення засідань Тристоронньої контактної групи в Туреччині.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив під час брифінгу в Берліні за результатами зустрічі політичних радників лідерів країн-учасниць Нормандського формату.

– Україна з радістю прийняла пропозицію турецьких партнерів. Щойно стане можливим говорити про якісь очні зустрічі та буде погодження всіх сторін, безумовно, Україна буде готова зустрічатися в Туреччині для того, щоб продовжити перемовини, – сказав Андрій Єрмак.

Водночас глава Офісу президента наголосив, що місце проведення зустрічі – важливе, але не на першому місці.

– Найважливіше для нас, щоб ці перемовини відбувалися та були результативними. Сьогодні всі сказали, що дуже зацікавлені в ефективності процесу перемовин у ТКГ, тому що останнім часом немає жодних рішень із безпекових чи гуманітарних питань, – додав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що політичні радники Німеччини, Франції, України та Росії під час зустрічі в Берліні 10 лютого погодились із необхідністю розблокувати та активізувати роботу Тристоронньої контактної групи.