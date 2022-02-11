Украина готова к проведению заседаний Трехсторонней контактной группы в Турции.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил во время брифинга в Берлине по результатам встречи политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата.

– Украина с радостью приняла предложение турецких партнеров. Как только станет возможным говорить о каких-то очных встречах и будет согласование всех сторон, безусловно, Украина будет готова встречаться в Турции, чтобы продолжить переговоры, – сказал Андрей Ермак.

Вместе с тем глава Офиса президента отметил, что место проведения встречи – важное, но не на первом месте.

– Самое важное для нас, чтобы эти переговоры происходили и были результативными. Сегодня все сказали, что очень заинтересованы в эффективности процесса переговоров в ТКГ, потому что в последнее время нет никаких решений по вопросам безопасности и по гуманитарным вопросам, – добавил Андрей Ермак.

Напомним, что политические советники Германии, Франции, Украины и России во время встречи в Берлине 10 февраля согласились с необходимостью разблокировать и активизировать работу Трехсторонней контактной группы.