Не планує агресивних дій проти України: Резніков про розмову з міністром оборони Білорусі

Очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков розповів подробиці розмови з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

– Моя оцінка – сьогодні вона точно не тривожна, точно відсутність будь-яких причин збирати валізи та кудись їхати. Ми залишаємося тут, працюємо та нікуди не плануємо їхати, хто б що не думав. З хорошого – я сьогодні зранку мав годинну телефонну розмову з міністром оборони Білорусі. Ми з ним спілкувалися зранку, користуючись тим, що у свій час у 2021 році було підписано міжурядову угоду між Україною та Білоруссю про взаємодію, діалог щодо проведення тих чи інших військових навчань.

Резніков зазначив, що міністр оборони Білорусі висловив запевнення, країна не планує жодних агресивних дій проти України.

– Ми сьогодні зробили обмін, висловлюючи свої занепокоєння та ставлячи питання один одному щодо навчань, які відбуваються сьогодні у Білорусі. Він мені пояснив, що відбувається. Ми домовилися про те, що тепер будуть на рівні взаємодії наші аташе з військових питань. Завтра вже буде присутній наш аташе на запрошення Міністерства оборони Білорусі на полігоні, якому відбуватимуться навчальні стрільби. Він запевнив мене, що вони не будуть в сторону України, а наш аташе спостерігатиме за цим. Відповідно їхній аташе буде присутнім на наших навчаннях. І знов наш аташе приїде на навчання, які відбуваються у Білорусі вже 19 лютого.

Міністр оборони України звернув увагу на кількість російських військових, які перебувають на спільних навчаннях з Білоруссю. Хренін розповів Резнікову, що це тимчасово, оскільки військові навчання були заплановані заздалегідь.

– Генерал Хренін запевнив мене, що жодних агресивних дій зі сторони Білорусі не хочуть та не робитимуть – це оборонні навчання. Він запевнив мене, що Збройні сили Російської Федерації у них перебувають тимчасово під час тих навчань. Я звернув увагу на кількість збройного контингенту ЗС РФ, і нам точно відомо де саме вони перебувають. Він мене ще раз запевнив, що це тимчасовий момент для проведення запланованих навчань.

У відповідь Резніков дав зрозуміти міністру оборони Білорусі, що Україна не має жодних агресивних планів. Уряд має намір розв’язувати всі питання лише політико-дипломатичним шляхом.

– У відповідь я дав йому зрозуміти, що у нас теж відбуваються навчання суто оборонного характеру на всій Україні. Ніяких агресивних планів проти Білорусі ми не маємо. Мало того, ніяких угруповань, які налаштовані на розвязання питання щодо тимчасово окупованого Донбасу, тобто ОРДЛО, Збройні сили України не мають, тому що там живуть українські громадяни. Ми розв’язуватимемо всі питання лише політико-дипломатичним шляхом. Ми домовилися, що продовжимо наш діалог і у разі виникнення будь-яких нюансів. Провокацій не має бути. Якщо будуть сумніви з обох сторін, ми будемо негайно комунікувати на рівні Міноборони та МЗС.