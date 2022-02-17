Чергове засідання Верховної Ради у четвер, 17 лютого, розпочнеться традиційно о 10.00. До порядку денного парламенту внесено законопроєкт щодо врегулювання питання запровадження карантину в Україні та зміни до закону про держбюджет на 2022 рік, якими передбачено збільшення видатків на оборону.

На друге читання винесено зміни до деяких законів щодо вдосконалення цивільного захисту (№5608), а також до Податкового та Митного кодексів України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності (№5498 і 5499).

Інші питання другого читання:

проєкт закону про хмарні послуги (№2655);

проєкт закону про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель (№5202-д);

зміни до розділу V Прикінцеві положення закону Про регулювання містобудівної діяльності щодо спрощення розміщення технічних засобів електронних комунікацій (№5811).

Також нардепи розглянуть проєкт постанови про деякі питання захисту права на свободу світогляду та віросповідання вірян Кримської єпархії Української православної церкви (Православної церкви України) та збереження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги (№3447).

На початку січня група народних депутатів на чолі з головою Комітету з питань здоров’я нації Михайлом Радуцьким зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №6508, яким пропонується обмеження термінів карантину двома місяцями.

Водночас у разі несприятливої епідемічної ситуації Кабінет міністрів може ухвалювати рішення про продовження карантину.

Окрім того, встановлення карантину на території, яка розташована у межах більше ніж шести областей, запроваджується за погодженням із РНБО.