У лютому після дворічної перерви в офлайн-форматі відбудеться Мюнхенська конференція з безпеки (MSC 2022), до участі в якій запрошені світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

Про це інформують німецькі ЗМІ з посиланням на голову MSC Вольфганга Ішингера.

58-ма Мюнхенська конференція з безпеки пройде з 18 по 20 лютого 2022 року у форматі реального спілкування. Захід традиційно організують у готелі Bayerischer Hof у Мюнхені.

Очікується, що в конференції візьмуть участь віцепрезидентка США Камала Гарріс та канцлер Німеччини Олаф Шольц, а також ще близько 35 очільників держав та урядів країн світу.

Як розповів Ішингер, поки що приїзд Гарріс остаточно не підтверджений, проте організатори розраховують на її участь.

– Насправді я припускаю, що віцепрезидент США візьме участь, навіть якщо це поки не було офіційно підтверджено, – зазначив Ішингер.

Крім того, організатори очікують на президента України Володимира Зеленського, генсека НАТО Єнса Столтенберга та голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

Із США, окрім Камали Гарріс, до Мюнхена можуть прилетіти держсекретар Ентоні Блінкен та близько 30 членів американського Конгресу.

Китай на безпековому форумі представлятиме голова МЗС Ван І (можливо, це відбуватиметься у віртуальному форматі). А приїзд на конференцію президента Франції Еммануеля Макрона поки що обговорюється.

– Це ще не остаточно вирішено в Єлисейському палаці, – заявив Ішингер у коментарі ЗМІ.

Канцлер ФРН Олаф Шольц планує представити в Мюнхені принципи зовнішньої політики нового німецького уряду. Також очікується участь міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок та міністра оборони Крістіне Ламбрехт.

За словами Ішингера, президент Росії Володимир Путін відмовився від поїздки на Мюнхенську конференцію з безпеки, однак ще може взяти участь у заході у віртуальному форматі.

Посилені протиепідемічні заходи

Варто зазначити, що цього року Мюнхенська конференція з безпеки пройде в умовах суворих протиепідемічних заходів через пандемію коронавірусу.

Так, у заході будуть задіяні не більше 600 учасників (раніше ця кількість перевищувала дві тисячі). Буде допущено меншу кількість представників ЗМІ. Водночас їм нададуть можливість бути присутніми віртуально.

Таких заходів вживають для мінімізації ризиків. Усі учасники конференції повинні бути вакциновані проти коронавірусу та щодня здавати ПЛР-тест.

Для Вольфганга Ішингера це буде остання Мюнхенська конференція на посаді голови. Він очолював MSC протягом 14 років. Цього ж року Ішингер передасть керівництво Крістофу Гойсгену – ексраднику Ангели Меркель.

Варто зазначити, що в 2021 році конференція пройшла в онлайн-форматі через пандемію. Цього ж року, вирішили повернутися до звичного режиму заходу. Як зазначив Вольфганг Ішингер, нині існує величезна потреба в особистих зустрічах політиків з питань безпеки.

Востаннє в очному форматі Мюнхенська конференція з безпеки відбувалася в лютому 2020 року. Тоді в заході брав участь президент України Володимир Зеленський.

Джерело: Die Zeit, Deutsche Welle