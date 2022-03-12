Кулеба назвав три перемоги України над РФ на дипломатичному фронті

Україна здобула вже три перемоги над Росією на дипломатичному фронті, повідомив на брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба.

– У нас вже є три серйозні перемоги над Росією на дипломатичному фронті, на міжнародному. Перша – це, безумовно, перемога в інформаційній війні. Ми можемо впевнено стверджувати, що ми перемогли. Ніхто не вірить у світі в російські наративи, в пояснення цієї війни і виправдання агресії. Україна виграла інформаційну війну! Все – крапка! – сказав дипломат.

Водночас наголосив, що перемога в інформаційній війні не може бути остаточною, тому треба продовжувати працювати в цьому напрямку, і тут кожен українець може зробити свій внесок, поширюючи правдиву інформацію.

– Друга наша міжнародна перемога – це зміна ставлення до України та українців у світі. Сьогодні у США вийшло дослідження, яке показує, що американці тепер ставляться до українців так само, наприклад, як до німців. Дуже важливо, що далеко за океаном змінилося ставлення. Всі зараз захоплюються нашою стійкістю та жертовністю, – розповів глава МЗС.

На його думку, в України зараз найбільш позитивна репутація у світі за всю її історію, і якби був такий рейтинг репутацій, то українці однозначно були б на найвищих щаблях.