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Факти / Україна / Політика

Те, що в Україні сьогодні, буде в Європі завтра – Зеленський

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Володимир Зеленський

Зеленський підкреслив, що люди виходять на площі по всьому світу не просто так – вони знають і заявляють, що Європа та світ повинні робити більше, щоб зупинити війну.

Про це президент України заявив під час спілкування з іноземними ЗМІ.

Він підкреслив, що “Україна сьогодні – це відображення того, що думають вільні люди всього світу”.

— Люди, які виходять на площі у всьому світі не просто так. Всі вони вважають, що Європа і світ мають робити більше і роблять не достатньо. В іншому плані вони б виходили на ці площі й аплодували своїм лідерам та висловлювали б вдячність, що вони не кинули Україну та не залишили її на самоті.

Президент наголосив, “те що в Україні сьогодні, буде у Європі взавтра”.

Для того, щоб цього не допустити, Зеленський переконаний, потрібно боротися за себе, за своє життя і свободу, але в Україні – хто як може.

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Фото: Офіс президента

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