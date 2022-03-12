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Факти / Україна / Політика

Україна 100% стане членом ЄС – Кулеба

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
дмитро кулеба

Ситуація, яка відбувається на політичній арені сьогодні – це революція, яка відповідає інтересам України та Європейського Союзу. А вступ України до ЄС – питання часу.

Таку думку висловив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

– Ми чекали, що сьогодні вночі в резолюції Саміту лідерів ЄС буде написано, що відповідно до ст. 49 Договору про Європейський Союз беремо заявку України в роботу і за пришвидшеною процедурою її розглянемо.

Це був би політичний чіткий однозначний сигнал. Я наголошую, що це був неформальний саміт. Тобто, це не рішення Європейської Ради – це місце, де встановлюється певна політична амбіція, – сказав Кулеба.

За словами міністра, Україна очікувала від неформального Версальського саміту більше, але авторитет Володимира Зеленського на політичній арені дозволяє значно пришвидшувати процес вступу в ЄС.

– Нас поставили на рельси і наш потяг поїхав в бік ЄС. Україна 100% буде членом ЄС,  – зазначив Кулеба.

Кулеба також додав, що до війни ми лише мріяли про вступ, але зараз ми однозначно знаємо, що станемо членами ЄС.

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Фото: МЗС

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