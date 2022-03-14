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Факти / Україна / Політика

Спілкування триває, але важко: Подоляк про переговори України та РФ

Юля Захарченко редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що переговори України та Російської Федерації у відеоформаті тривають.

– Сторони активно висловлюють зазначені позиції. Спілкування триває, але важко, – повідомив радник керівника ОП.

Михайло Подоляк переконаний, Україна та Росія мають різні політичні системи.

– Причиною розбрату є занадто різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов’язковий консенсус. Росія ультимативно придушує власне суспільство, – наголосив Подоляк.

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Фото: Офіс президента

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