Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що переговори України та Російської Федерації у відеоформаті тривають.

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. ???????? is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. ???????? is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022