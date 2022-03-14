Україна наполягає на запровадженні нових санкцій проти країни-агресора Росії. Йдеться, зокрема, про закриття світових портів для суден РФ та відключення нових російських банків від міжнародної системи здійснення платежів SWIFT.

Про це поінформував сьогодні на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що від SWIFT повинні бути відключені всі російські банки.

– Ми наполягаємо на закритті світових портів для російських суден, відмові від обробки вантажів, які в портах спрямовуються до РФ, на відключенні нових банків Росії від системи SWIFT, насамперед Сбербанку, – наголосив Кулеба.

Крім того, Київ наполягає на повній відмові світу від російських енергоносіїв (газу, нафти, вугілля).

Кулеба уточнив, що зараз відбувається робота над закриттям всіх обхідних шляхів, які РФ може використати для уникнення дії санкцій.

– Так само працюємо, щоб криптовалютний бізнес не став тихою гаванню для російських грошей. Можливість для РФ продавати золото заблокована. Блокуємо їхні спроби вивести гроші в треті країни, перебудувати бізнес-схеми, – додав міністр.

Він наголосив, що Київ напрацював чіткий список антиросійських санкцій, на застосуванні яких наполягає, і чітко просувається по цьому списку.