Ізюм – українське місто: Синєгубов назвав брехнею пропаганду РФ про “перемоги”

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов спростував інформацію російських ЗМІ про нібито взяття міста Ізюм російськими загарбниками.
— Їм нічого не залишається, як брехати про нібито “перемоги”. Тому що про такі ганебні поразки, як під Ізюмом, навіть соромно сказати з пропагандистських екранів, – написав Синєгубов своєму Telegram-каналі.
Він запевнив, що ЗСУ утримують позиції у цьому напрямку, наголосивши:
— Ізюм – українське місто! Було і буде. Наші Збройні сили України тримають свої позиції в цьому напрямку. Українська армія одразу атакує тих, хто хоча б намагається наблизитися до міста, – наголосив він.
За його словами, навіть концентрація російських військ поблизу Ізюму не допомагає їм просуватися вперед. Він додав, що українські війська захищають місто і на землі, і в повітрі. Також він зазначив, що наразі йдуть запеклі бої.
Синєгубов закликав довіряти офіційній інформації, а не російській пропаганді.
— Закликаю не вірити брехливій пропаганді росіян, а довіряти офіційній інформації та Збройним силам України!, – написав голова ОВА Харківщини.
Джерело: Олег Синєгубов