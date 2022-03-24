Ізюм – українське місто: Синєгубов назвав брехнею пропаганду РФ про “перемоги”

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов спростував інформацію російських ЗМІ про нібито взяття міста Ізюм російськими загарбниками.

— Їм нічого не залишається, як брехати про нібито “перемоги”. Тому що про такі ганебні поразки, як під Ізюмом, навіть соромно сказати з пропагандистських екранів, – написав Синєгубов своєму Telegram-каналі.

Він запевнив, що ЗСУ утримують позиції у цьому напрямку, наголосивши:

— Ізюм – українське місто! Було і буде. Наші Збройні сили України тримають свої позиції в цьому напрямку. Українська армія одразу атакує тих, хто хоча б намагається наблизитися до міста, – наголосив він.

За його словами, навіть концентрація російських військ поблизу Ізюму не допомагає їм просуватися вперед. Він додав, що українські війська захищають місто і на землі, і в повітрі. Також він зазначив, що наразі йдуть запеклі бої.

Синєгубов закликав довіряти офіційній інформації, а не російській пропаганді.

— Закликаю не вірити брехливій пропаганді росіян, а довіряти офіційній інформації та Збройним силам України!, – написав голова ОВА Харківщини.

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Джерело: Олег Синєгубов