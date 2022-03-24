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Факти / Україна / Політика

Ізюм – українське місто: Синєгубов назвав брехнею пропаганду РФ про “перемоги”

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Олег Синєгубов

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов спростував інформацію російських ЗМІ про нібито взяття міста Ізюм російськими загарбниками.

— Їм нічого не залишається, як брехати про нібито “перемоги”. Тому що про такі ганебні поразки, як під Ізюмом, навіть соромно сказати з пропагандистських екранів, – написав Синєгубов своєму Telegram-каналі.

Він запевнив, що ЗСУ утримують позиції у цьому напрямку, наголосивши:

— Ізюм – українське місто! Було і буде. Наші Збройні сили України тримають свої позиції в цьому напрямку. Українська армія одразу атакує тих, хто хоча б намагається наблизитися до міста, – наголосив він.

За його словами, навіть концентрація російських військ поблизу Ізюму не допомагає їм просуватися вперед. Він додав, що українські війська захищають місто і на землі, і в повітрі. Також він зазначив, що наразі йдуть запеклі бої.

Синєгубов закликав довіряти офіційній інформації, а не російській пропаганді.

— Закликаю не вірити брехливій пропаганді росіян, а довіряти офіційній інформації та Збройним силам України!, – написав голова ОВА Харківщини.

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Джерело: Олег Синєгубов

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