Изюм – украинский город: Синегубов назвал ложью пропаганду РФ о “победах”

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг информацию российских СМИ о якобы взятии города Изюм российскими захватчиками.
— Им ничего не остается, как лгать о якобы “победах”. Потому что о таких позорных поражениях, как под Изюмом, даже стыдно сказать с пропагандистских экранов, – написал Синегубов своему Telegram-каналу.
Он заверил, что ВСУ удерживают позиции в этом направлении, подчеркнув:
— Изюм – украинский город! Было и будет. Наши вооруженные силы Украины держат свои позиции в этом направлении. Украинская армия сразу атакует тех, кто хотя бы пытается приблизиться к городу, — подчеркнул он.
По его словам, даже концентрация российских войск вблизи Изюма не помогает продвигаться вперед. Он добавил, что украинские войска защищают город и на земле и в воздухе. Также он отметил, что сейчас идут упорные бои.
Синегубов призвал доверять официальную информацию, а не российской пропаганде.
— Призываю не верить лживой пропаганде россиян, а доверять официальной информации и Вооруженным силам Украины!, — написал глава ОВА Харьковщины.
Источник: Олег Синегубов