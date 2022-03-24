Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 28 день войны
Убили Убили
128 детей
Ранили Ранили
>172 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Украина / Политика

Изюм – украинский город: Синегубов назвал ложью пропаганду РФ о “победах”

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Олег Синєгубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг информацию российских СМИ о якобы взятии города Изюм российскими захватчиками.

— Им ничего не остается, как лгать о якобы “победах”. Потому что о таких позорных поражениях, как под Изюмом, даже стыдно сказать с пропагандистских экранов, – написал Синегубов своему Telegram-каналу.

Он заверил, что ВСУ удерживают позиции в этом направлении, подчеркнув:

— Изюм – украинский город! Было и будет. Наши вооруженные силы Украины держат свои позиции в этом направлении. Украинская армия сразу атакует тех, кто хотя бы пытается приблизиться к городу, — подчеркнул он.

По его словам, даже концентрация российских войск вблизи Изюма не помогает продвигаться вперед. Он добавил, что украинские войска защищают город и на земле и в воздухе. Также он отметил, что сейчас идут упорные бои.

Синегубов призвал доверять официальную информацию, а не российской пропаганде.

— Призываю не верить лживой пропаганде россиян, а доверять официальной информации и Вооруженным силам Украины!, — написал глава ОВА Харьковщины.

Читайте
Оккупанты обстреляли Харьков ракетами Калибр с кораблей Черноморского флота РФ

Источник: Олег Синегубов

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка