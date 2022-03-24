Изюм – украинский город: Синегубов назвал ложью пропаганду РФ о “победах”

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг информацию российских СМИ о якобы взятии города Изюм российскими захватчиками.

— Им ничего не остается, как лгать о якобы “победах”. Потому что о таких позорных поражениях, как под Изюмом, даже стыдно сказать с пропагандистских экранов, – написал Синегубов своему Telegram-каналу.

Он заверил, что ВСУ удерживают позиции в этом направлении, подчеркнув:

— Изюм – украинский город! Было и будет. Наши вооруженные силы Украины держат свои позиции в этом направлении. Украинская армия сразу атакует тех, кто хотя бы пытается приблизиться к городу, — подчеркнул он.

По его словам, даже концентрация российских войск вблизи Изюма не помогает продвигаться вперед. Он добавил, что украинские войска защищают город и на земле и в воздухе. Также он отметил, что сейчас идут упорные бои.

Синегубов призвал доверять официальную информацию, а не российской пропаганде.

— Призываю не верить лживой пропаганде россиян, а доверять официальной информации и Вооруженным силам Украины!, — написал глава ОВА Харьковщины.

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Источник: Олег Синегубов