Коментарі надані президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом щодо переговорного процесу між Україною та Росією не відповідають дійсності.

Про це заявив міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба.

Очільник українського МЗС подякував турецькій стороні та окремо президенту Туреччини за політичну та гуманітарну допомогу, а також дипломатичні зусилля задля припинення війни Росії проти України.

Водночас Дмитро Кулеба закликав до об’єктивної оцінки ситуації з переговорами.

– Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих Президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська. Та й загалом класифікація ключових тем переговорів на чотири або іншу кількість пунктів є некоректною. У підгрупах делегацій одночасно обговорюється багато різних питань, – повідомив міністр зовнішніх справ України.

Він зазначив, що наразі переговорний процес йде надзвичайно важко.

За його словами, українська делегація зайняла сильну позицію і від своїх вимог не відмовляється.

– Ми наполягаємо, насамперед, на припиненні вогню, гарантіях безпеки та територіальній цілісності України, – сказав очільник МЗС.

Дмитро Кулеба наголосив, що Україна продовжуватиме діалог з Туреччиною та усіма іншими зацікавленими сторонами, аби відновити мир на українській землі.

– Сподіваємося, що Туреччина, як друг і стратегічний партнер України, буде також продовжувати підтримку на усіх треках, – написав він.

Міністр Кулеба нагадав, що запровадження нових санкцій проти Росії та зміцнення обороноздатності України є не менш важливими факторами, аби зупинити російську воєнну машину та досягти бажаного прогресу на переговорах.

– Така тристороння стратегія – санкції, військова підтримка, переговори – не повинна ніким ставитися під сумнів, – резюмував очільник українського МЗС.

Читайте США не тиснутимуть на Україну заради дипломатичного врегулювання війни з РФ

Напередодні з’явилась інформація від президента Туреччини Реджепа Ердогана, що Росія та Україна майже домовились у чотирьох з шести пунктів переговорного процесу.

За його словами, “домовитись” вдалось у пунктах, зокрема, щодо відмови України від членства в НАТО, а також встановлення російської мови як другої офіційної.