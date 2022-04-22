На РФ працювали українські військові найвищого рівня: Данілов про допит Медведчука

Віктор Медведчук не дуже потрібен РФ і на сьогодні немає рішення щодо його обміну, розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

– Він дає зараз свідчення, розповідає усе, що відбувалося, з ким він працював, як він заробляв тощо. Далі, якщо буде можливість і потреба поміняти цього покидька на наших громадян, які знаходяться в полоні, – я не бачу тут нічого дивного, – наголосив він.

За його словами, те, що Медведчук був агентом РФ, очевидна річ, проте не він один, серед них – українські військові з великими зірками на погонах.

– Після того, як вони мріяли, що за 2-3 дні займуть нашу країну, деякі люди з великими погонами з честю і совістю мали очолити уряд, усі наші інституції, – це були українські військові найвищого рівня, – розповів Данілов.

Секретар СНБО наголосив, що Медведчук мав стати “сірим кардиналом”, яким він був усе життя.

СБУ затримала Віктора Медведчука 12 квітня. Йому інкримінують державну зраду, сприяння терористичним організаціям та фінансування тероризму.

18 квітня він звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням обміняти його на захисників і жителів Маріуполя.