Постачання електрики та допомога ЗСУ: про що домовилися Зеленський і прем’єр-міністр Болгарії

У Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим, на якій сторони обговорили багато важливих тем і сьогоднішніх викликів.

Зокрема, політики узгодили кроки для ремонту української військової техніки на виробничих потужностях Болгарії. Глава держави переконаний, що це сприятиме болгарській економіці та допоможе Україні у боротьбі з повномасштабною російською агресією.

Крім того, сторони обговорили взаємодію в енергетичній сфері. Україна готова постачати електроенергію до Болгарії, а також зацікавлена у диверсифікації постачання газу в регіоні, зокрема, через використання можливостей Трансбалканського газопроводу.

Президент розповів, що досягнуті домовленості щодо аграрної продукції з України через болгарський порт Варна. Зеленський вважає, що у цій сфері для нашої держави відкриваються подальші перспективи.

За його словами, українська сторона надасть сприяння найближчим часом у питанні з болгарським судном, яке заблоковано у порті міста Чорноморськ. Президент України подякував прем’єр-міністру Болгарії за підтримку іноземного уряду в непростий час.