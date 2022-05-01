Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 66 день війни
Вбили Вбили
219 дітей
Поранили Поранили
>398 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Україна

Статус кандидата на вступ України до ЄС очікується у червні – Стефанішина

Ілля Нежигай редактор стрічки
Ольга Стефанішина

Україна може отримати статус кандидата на вступ до Європейського союзу вже у червні цього року.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Її запитали, коли Україна зможе отримати статус кандидата на вступ до Європейського союзу.

– Ми розраховуємо, що коли лідери ЄС знову зберуться в червні цього року, буде прийняте рішення статусу кандидата. Ми звичайно зараз ведемо перемовини з різними столицями, в яких говоримо, що прискорена процедура (євроінтеграції, – Ред.), за якою ми проходимо, стала можливою завдяки тим змінам, які відбуваються протягом останніх восьми років, що і було нашим шляхом до Європи, – сказала вона.

Вона додала, що у розмовах з деякими країнами чутно скептичний тон, але відчуття історичного зламу є як в українців, так і в Європі.

Раніше голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель дав ексклюзивне інтерв’ю Фактам тижня, в якому розповів про перспективи вступу до Євросоюзу та наступні кроки України.

Related video
Читайте
Якщо українці гідні вмирати за європейські цінності, то вони гідні стати частиною ЄС - Гончаренко

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Урядовий портал

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка