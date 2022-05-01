Україна може отримати статус кандидата на вступ до Європейського союзу вже у червні цього року.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Її запитали, коли Україна зможе отримати статус кандидата на вступ до Європейського союзу.

– Ми розраховуємо, що коли лідери ЄС знову зберуться в червні цього року, буде прийняте рішення статусу кандидата. Ми звичайно зараз ведемо перемовини з різними столицями, в яких говоримо, що прискорена процедура (євроінтеграції, – Ред.), за якою ми проходимо, стала можливою завдяки тим змінам, які відбуваються протягом останніх восьми років, що і було нашим шляхом до Європи, – сказала вона.

Вона додала, що у розмовах з деякими країнами чутно скептичний тон, але відчуття історичного зламу є як в українців, так і в Європі.

Раніше голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель дав ексклюзивне інтерв’ю Фактам тижня, в якому розповів про перспективи вступу до Євросоюзу та наступні кроки України.