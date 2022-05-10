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Факти / Україна / Політика

Обговорили допомогу Україні: Зеленський зустрівся з головами МЗС Німеччини та Нідерландів

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Обговорили допомогу Україні: Зеленський зустрівся з головами МЗС Німеччини та Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок і міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

– Особисті візити до Києва – важливий жест солідарності з Україною з боку ваших держав – наших союзників і партнерів, – наголосив Зеленський.

Під час зустрічі вони обговорили подальшу практичну підтримку України з боку Німеччини та Нідерландів у боротьбі з російською агресією, зокрема у сфері оборони. Президент запропонував їм долучитися до відбудови України, зокрема в межах ініціативи щодо патронату над українськими регіонами чи секторами економіки.

За словами очільника України, зараз потрібно досягти перемоги в боротьбі за спільні цінності. Адже саме спільними зусиллями з європейськими партнерами, європейською родиною можна буде перемогти та захистити українців і території.

Також Зеленський відзначив чітку позицію Нідерландів і Німеччини в питанні посилення санкцій ЄС проти РФ. Він висловив сподівання, що шостий пакет санкцій ЄС стосовно Росії, який містить нафтове ембарго, буде невідкладно схвалений.

Зеленський окремо наголосив на важливості розробки міжнародного плану повоєнного відновлення України на зразок історичного Плану Маршалла.

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Крім того, Анналена Бербок під час брифінгу 10 травня заявила, що її країна планує поставити Україні зенітні самохідні артилерійські установки Гепард.

Вона зазначила, що постачання відбудеться після того, як німці домовляться з третіми країнами про снаряди до них.

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Фото: Офіс президента

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Джерело: Офіс президента

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