Президент України Володимир Зеленський в онлайн-режимі виступив перед Національною радою Словаччини і подякував за солідарність з Україною на рівні Європейського Союзу.

За словами Зеленського, прем’єр Словаччини Едуард Геґер був одним із перших іноземних друзів України, який відвідав передмістя Києва й побачив на власні очі ті жахіття, які там наробили російські окупанти.

– Минулого тижня Бучу та Бородянку відвідали й ваші колеги – представники парламенту Словаччини. Вони також на власні очі побачили, яке зло несе Росія. В одній тільки Київській області зафіксовані тисячі злочинів російських окупантів проти мирних людей. Зафіксовані вбивства, катування, викрадення, мародерство й грабежі, – наголосив президент України.

Зеленський зазначив, що усій Європі разом треба зупинити Росію. Бо якщо цього не зробити, то російські війська повторять злочини, які скоїли в Бучі та Бородянці, на землі кожної держави, до якої зможуть дотягнутися. І не виключено, що таке станеться у Словаччині.

– Тож перший і головний інструмент, щоб перемогти в цьому протистоянні, – це зброя. І я можу сказати від імені всього нашого народу, що українці завжди пам’ятатимуть, як Словаччина надала нашій державі у вирішальний час те, що справді допомогло нам. І є потенціал, щоб продовжити цю співпрацю. Зокрема в питанні про авіацію – про літаки, про гвинтокрили, – сказав Володимир Зеленський.

Не менш важливим, на думку президента, є продовження політики санкцій. Він наголосив, що зараз Європейський Союз погоджує вже шостий санкційний пакет включно з тими енергетичними обмеженнями, які для нього передбачають.

Зеленський заявив, що не так давно саме Україна була одним із найбільших напрямків збуту для Газпрому.

– Україна залежала не просто від російського газу, а й від російських політичних рішень. І будь-які спроби перейти хоча б на ринкові умови в постачанні завершувалися газовими війнами, а зрештою – й кабальною газовою угодою, яка становила пряму загрозу для нашого суверенітету, – сказав Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, зараз Росія намагається використовувати газ, щоб тримати в покорі увесь Європейський континент.

Зараз дивляться

А ще Зеленський говорив про майбутнє Європейського Союзу, адже Росія усіляко намагається шантажувати і розколювати європейців. Саме тому, на думку президента України, увесь Європейський континент повинен відповідати ще більшим об’єднанням.

За його словами, ще більше об’єднання у Європі можливе, якщо Україна зараз же, в умовах війни, отримає реальну змогу прискорено рухатися до ЄС.

– Питання про надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу вже у червні цього року – це питання захисту всього європейського проєкту. Так само, як і питання про економічну підтримку для України. Неможливо воювати без економіки. А Росія робить усе, щоб зруйнувати нашу економіку. Як приклад – більшість російських ракет, які вдарили по українській землі, вдарили саме по економічній інфраструктурі, – наголосив Володимир Зеленський.

За словами президента, наразі дуже важливо налагодити альтернативні маршрути для українського експорту, зокрема й через територію Словаччини. А також важливо збільшити фінансову підтримку для України з боку Європейського Союзу.

Зеленський закликав Словаччину бути голосом України у Євросоюзі.