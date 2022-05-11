Хмельницька область та штат США Міссісіпі стали побратимами – Гамалій

Хмельницька область отримала нового побратима, ним став штат США Міссісіпі.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

Гамалій повідомив, що вперше в історії штат США прийняв рішення обрати собі область-побратима.

– Вдячний губернатору штату Міссісіпі за підтримку нашої області та нашої країни у такий складний час, – зазначив Гамалій.

Гамалій також повідомив, що на Хмельниччині посівна кампанія виконана на 83% – аграрії повністю завершили сівбу ранніх зернових культур, продовжується посів соняшника, кукурудзи на зерно, сої, картоплі та овочевих культур.

За словами ОВА, за сприятливої погоди усі посівні роботи в області планують завершити до 20 травня.