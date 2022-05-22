Травень, 21 в 21:55

Президент США Джо Байден підписав закон про допомогу для України на майже $40 млрд під час офіційного візиту у Кореї. Майже $24 млрд призначені на безпекову та оборонну допомогу Україні.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова у соціальних мережах.

За її словами, $23,75 млрд передбачено на безпекову та оборонну допомогу Україні, а також на зусилля США з посилення європейської безпеки. Зокрема:

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$6 млрд — на Ініціативу сприяння безпеці України, зокрема надання озброєння, військового обладнання, підготовки, логістичної підтримки матеріально-технічного забезпечення, розвідувальної підтримки силам оборони та безпеки України;

$4 млрд — на програму Іноземного військового фінансування Держдепу США для додаткової підтримки Україні та країнам східного флангу НАТО для розбудови та зміцнення їх оборонних спроможностей;

$8,7 млрд — на поповнення американських запасів озброєння та військової техніки, що були надані Україні;

$3,9 млрд — Європейському командуванню операцій для підтримки місій, розвідувальну підтримку, додаткове озброєння та обладнання.

$550 млн — на придбання критично важливих боєприпасів задля збільшення запасів Міноборони США та розробку стратегій захисту систем, визначених для можливого майбутнього експорту;

$600 млн — для зменшення наявних обмежень промислової бази з метою пришвидшення виробництва ракет та розширення спроможностей з видобутку критично важливих мінералів.

Економічна та технічна допомога

Маркарова стверджує, що ще $9 млрд з цього пакета передбачені на додаткову економічну та технічну допомогу Україні:

$8 млрд — для реагування на нагальні потреби в Україні, зокрема для надання прямої бюджетної підтримки;

$400 млн — для підтримки правоохоронних органів та забезпечення верховенства права в Україні, зокрема для проведення розслідувань та документування воєнних злочинів та порушення прав людини;

$100 млн — для забезпечення захисту від наслідків хімічних, біологічних та ядерних загроз та розширення програм розмінування;

$500 млн — для підтримки ЄБРР із забезпечення економічних та енергетичних потреб України.

Гуманітарна допомога

$6,58 млрд передбачені на додаткову гуманітарну допомогу для розв’язання проблеми продовольчої безпеки на глобальному рівні, а також надання допомоги людям, що постраждали від російської агресії проти України. Зокрема:

$350 млн — для надання гуманітарної допомоги біженцям з України;

$4,35 млрд — для надання продовольчої допомоги людям по всьому світу, що страждають від голоду через війну росії проти України, а також для забезпечення інших невідкладних гуманітарних потреб населення в Україні;

$150 млн — для того, щоб допомогти країнам, зокрема й Україні, пом’якшити вплив від зростання цін на харчі;

$900 млн — для надання допомоги біженцям з України на території США, зокрема для проживання, вивчення англійської мови, посттравматичної підтримки, навчання в школах тощо;

$760 млн — для попередження та реагування на глобальну продовольчу небезпеку;

$54 млн — для надання медичної допомоги біженцям з України на території США;

$20 млн — на додаткову гуманітарну допомогу.

Також передбачено фінансування заходів Мінюсту США з арешту та продажу конфіскованого майна (наприклад, яхт російських олігархів), пов’язаного з вторгненням Росії в Україну ($67 млн ), заходів Мінфіну США з відстеження російської фінансової активності ($52 млн), а також відновлення роботи американської дипмісії в нашій державі ($327 млн).

Джерело: Оксана Маркарова