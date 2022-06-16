Червень, 16 в 16:42

Восьмий апеляційний суд Львова ухвалив рішення, яким заборонив діяльність Партії Шарія.

Про це у четвер, 16 червня, поінформували рух Чесно та пресслужба суду. Згідно з рішенням, майно цієї політичної сили мають передати на користь держави.

– Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Партії Шарія; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави, – йдеться в повідомленні суду.

Водночас рішення ще можна оскаржити у Верховному Суді.

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– Про доводи Міністерства юстиції та СБУ щодо підстав для заборони партії нам нічого не відомо — журналістів не допустили на засідання… За словами представниці Мін’юсту, представники партії мали бути на засіданні через відеозв’язок, але так і не з’явилися, – розповів аналітик руху Чесно Ігор Фещенко.

Варто зазначити, що це вже друга спроба заборонити Партію Шарія в Україні. Вперше Служба безпеки намагалася домогтися цього в Окружному адміністративному суді Києва рік тому.

Окрім Партії Шарія, колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду Львова заборонила діяльність партії Ліва опозиція. Її кошти та інші активи передадуть у власність держави. Ця партія з’явилася у 2015 році після ліквідації КПУ. А розгляд заборони партії Опозиційна платформа — За життя суд переніс на 20 червня.

Як інформує рух Чесно, Партія Шарія – це вже дев’ята політсила, діяльність якої заборонено судом. Раніше під заборону потрапили такі проросійські партії, як: Опозиційний блок, Соціалісти, Справедливість та розвиток, Держава, НАШІ, Блок Володимира Сальдо, Соціалістична партія України.

Як відомо, Партія Шарія є політичним проєктом блогера Анатолія Шарія.

У лютому 2021 року СБУ оголосила Шарію підозру за двома статтям Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

А 5 травня 2022 року стало відомо про його затримання в Іспанії. Втім, місцевий суд відпустив його під підписку про невиїзд.

За прогнозами генпрокурора Ірини Венедіктової, екстрадиція Шарія з Іспанії до України може тривати від трьох місяців до року.

Джерело: Восьмий ААС Львова, Рух Чесно