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В Іспанії затримано Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді

Юля Захарченко редакторка стрічки
В Іспанії затримано Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді

В Іспанії правоохоронці затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого Служба безпеки України підозрює у державній зраді.

За даними СБУ, Шарія підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111 (Державна зрада);
  • ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

У СБУ наголосили, що проросійський блогер здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.

– Це затримання – чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним, – наголосили у СБУ.

Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія є факти підривної діяльності проти України. Минулого року йому оголосили про підозру. Тривають слідчо-оперативні заходи.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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