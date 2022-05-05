В Іспанії правоохоронці затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого Служба безпеки України підозрює у державній зраді.

За даними СБУ, Шарія підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111 (Державна зрада);

ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

У СБУ наголосили, що проросійський блогер здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.

– Це затримання – чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним, – наголосили у СБУ.

Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія є факти підривної діяльності проти України. Минулого року йому оголосили про підозру. Тривають слідчо-оперативні заходи.