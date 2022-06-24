Червень, 24 в 15:57

Прокуратура завершила досудове розслідування у справі про захоплення державної влади проти колишнього президента України Віктора Януковича за пособництва ексзаступника міністра юстиції.

За даними Офісу генерального прокурора, протягом вересня-жовтня 2010 року експрезидент за допомогою інших осіб захопив держвладу, повернувши дію Конституції 1996 року. Через це збільшились владні повноваження, які раніше мали органи законодавчої та виконавчої влади.

Колишні чиновники вже довгий час ховаються від суду, тому досудове розслідування здійснювали за заочною процедурою. Стороні захисту дали доступ до матеріалів розслідування.

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Після ознайомлення слідчі планують скерувати обвинувальний акт для можливості розгляду справи у разі подальшої відсутності підозрюваного колишнього президента та ексзаступника міністра юстиції.

Прокуратура продовжує розгляд кримінального провадження за обставинами захоплення експрезидентом державної влади (за ч. 1 ст. 109, ч. 5 ст. 27 чинного Кримінального кодексу України). Найбільше покарання за статтями передбачає тюремне ув’язнення на термін до 10 років з можливою конфіскацією майна.