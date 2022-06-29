Росія хоче підкорити держави, які були у сфері її впливу – Зеленський на саміті НАТО

Червень, 29 в 14:18

Цілі України абсолютно збігаються з цілями НАТО. Ми зацікавлені в безпеці та стабільності на Європейському континенті, у світі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті Альянсу у Мадриді через відеозв’язок.

— У часи надзвичайно агресивного Кремля, світу потрібен надзвичайно сміливий альянс, – сказав президент.

Він висловив надію, що на наступному саміті зможе бути безпосередньо присутнім на ньому, а не через віддалене включення. За його словами, це буде свідченням “нашої спільної перемоги”.

Але водночас президент зазначив, що наступного року може бути гірша ситуація, якщо під обстрілами опиниться не лише Україна, а кілька інших держав, тоді, за його словами, “це буде наш спільний провал”.

Зараз дивляться

— Усі ви прекрасно розумієте, якими насправді є цілі Росії. Не один рік вона погрожувала розпочати війну, якщо Україна вступить в НАТО. Але повномасштабна війна Росії проти нашої держави триває вже 126 днів після восьми років війни на Донбасі. Російське керівництво бачить світ інакше, не так, як ви. Вони дивляться на Литву не як на члена Альянсу, а як на республіку СРСР. Для нас вона незалежна держава і вже давно ексреспубліка СРСР. Для нас – це минуле. А вони розглядають як можливе майбутнє. Вони знову хочуть її поневолити.

Зеленський додав, що такий погляд Кремля спрямований на кожну державу, яка межує з Росією, яка колись була у сфері впливу Москви.

— Ви тільки зараз – на цьому саміті – визначите Росію своєю головною загрозою, а ви для них – ворог вже дуже давно. На цьому побудована ідеологія Росії, це відображається на 100% в її пропаганді, це її завдання – зламати вас, тиснути на вас.

Зеленський наголосив, що тактика Росії – проста: вона знищує все – житлові будинки, торговельні центри, школи, лікарні. Понад 2,8 тис. ракет з 24 лютого, і абсолютна більшість по цивільних об’єктах!

— Російська армія робить все, щоб якнайбільше людей залишили міста. Щоб не було нічого, окрім руїн. А тоді “друга армія світу” заходить в ці міста – вже порожні і мертві. І вона не хоче зупинятися на Донбасі чи десь на півдні України, вона місто за містом хоче поглинути так всіх у Європі, кого керівництво Росії вважає своєю власністю, а не незалежними державами. Це – справжня ціль Росії. Питання – хто наступний для неї? Молдова? Країни Балтії? Польща? Відповідь – усі вони, – наголосив президент.

Він додав, що спровокована Росією продовольча криза з блокування українських портів – є елементом тиску Кремля, який покликаний спричинити хаос та нові хвилі міграції в Європу. Те ж саме відбувається й з енергетикою, якою Росія тисне на Європу, щоб зробити її повністю залежною.

Зеленський зазначив, що Україна вітає рішення щодо приєднання Фінляндії і Швеції до Альянсу. Він наголосив, що цілі України та Альянсу абсолютно співпадають.

— Ми зацікавлені у безпеці і стабільності на європейському континенті, у світі. Ми зацікавлені, щоб життя народів визначалося не горезвісною Мюнхенською промовою одного лідера, а міжнародним правом. Ми зацікавлені, щоб не було жодних “сірих зон” і територій тотальної війни, де не залишається нічого, окрім руїн. Так само ви в цьому зацікавлені.

Глава української держави закликав підтримати Україну саме зараз зброєю, фінансами і політично – такими санкціями проти Росії, які зупинять її здатність оплачувати війну, – це абсолютна необхідність. Він наголосив, що Україні потрібна сучасна протиракетна і протиповітряна оборона, яку має Альянс.

— Надавши їх нам, ви можете повністю зламати тактику Росії по знищенню міст і терору проти цивільного населення. Це фундаментальна річ. Відстань від Києва до Мадрида – менше, ніж дальність тих ракет, які застосовуються проти нас. Хіба може одна держава відповісти на таку загрозу без допомоги партнерів? Ви можете надати цю допомогу.

Президент додав, що Росія на полі бою робить ставку передусім на артилерію – наразі у неї в десятки разів більше вогню, ніж їй протиставляють українські сили.

— Україна вже отримала сучасні артилерійські системи – і я дуже вдячний вам за це. Але війна триває надалі, саме така війна, в якій артилерія має потужне значення. Війна не має затягуватись. Щоб цього не було, щоб ми зламали російську артилерійську перевагу, нам потрібно значно більше таких сучасних систем, сучасної артилерії.

Фінансова підтримка для України зараз має не менше значення, ніж допомога зброєю. Росія досі отримує мільярди щоденно – і витрачає їх на війну.

— Ми маємо багатомільярдний дефіцит – і не маємо нафти і газу, за рахунок яких можна було б його перекрити. Нам потрібно близько $5 млрд щомісячно – і це також фундаментальна річ. Це те, що потрібно саме для оборони, для захисту.

Він додав, що наразі потрібне нове розуміння східного флангу НАТО – позбутись “сірої зони” і гарантувати безпеку можна тільки разом з Україною.

— Просто подумайте над одним фактом: сьогодні країна, яка не є членом НАТО, хоча і з вашою підтримкою, але все ж таки одна вже більше чотирьох місяців стримує державу, яку ви всі офіційно визначаєте своєю основною загрозою. І ми стримуємо Росію і від того, щоб вона знищила нас, і від того, щоб вона знищила вас.

Він закликав ізолювати Росію, щоб її не було у тих міжнародних структурах, які сама ж хоче знищити.

— Не має бути діалогів, які не мають сенсу, поки вона сама не почне шукати діалогу, а отже, шукати миру. І обов’язково – заради миру – має бути переглянуте розуміння східного флангу НАТО. Хіба випадково, що всі країни Альянсу на сході, всі наші сусіди, виступають за членство України в НАТО? Ні, це не випадковість. Це знання життя в нашому регіоні. Політика відкритих дверей НАТО не повинна нагадувати старі турнікети київського метро: вони відкриті, а коли підходиш – турнікети закриваються, поки не заплатиш. Хіба Україна ще не достатньо заплатила? Хіба наш внесок у захист і Європи, і всієї цивілізації досі недостатній? Так що ж ще потрібно?

Зеленський наголосив, що Україні потрібні гарантії безпеки, і “ви маєте знайти Україні місце у спільному безпековому просторі”.

— Або – невідкладна достатня для перемоги допомога Україні, або – відкладена війна Росії з вами.

Наостанок президент додав, що на саміті ухвалюється стратегія Альянсу – що, передусім, є стратегією безпеки держав на 10 років.