Найближчим часом Україна може отримати ракети дальністю польоту до 300 км.

Що відомо про тактичні ракети ATACMS та які їхні технічні характеристики – дізнавалися Факти ICTV.

Це оперативно-тактичний ракетний комплекс США виробництва Lockheed Martin з балістичною ракетою.

Тактичні ракети ATACMS (Army Tactical missile System) — це снаряди, що можуть стріляти на дистанцію до 300 км. Загалом є кілька їхніх модифікацій, які відрізняються дальністю та точністю.

Ракета MGM-140A ATACMS Block 1 має касетну бойову частину М39, споряджену суббоєприпасами M74, призначеними для ураження живої сили і легкозахищеної матеріальної частини противника.

Кожна ракета має дальність стрільби до 165 км.

Ракета MGM-140B ATACMS Block 1A – модернізована версія, яка має приймач американської супутникової системи навігації NAVSTAR. Касетна бойова частина містить 275 бойових елементів M74. Дальність до 300 км.

MGM-140 NTACMS – корабельна модифікація ракети. Наразі роботи за цією модифікацією припинені.

Ракета MGM-140C (MGM-164A ATACMS Block 2) оснащена касетною бойовою частиною з 13 самонавідними бойовими елементами BAT. Має дальність стрільби до 140 км.

MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) / MGM-168A ATACMS Block 4A – має дальність стрільби до 270 км. Ця модифікація оснащена осколково-фугасною бойовою частиною WDU-18 вагою 227 кг.

Яку з модифікацій ATACMS можуть отримати ЗСУ, наразі невідомо.

Для запуску ракети використовують модернізовану пускову установку M270 MLRS (дві ракети) або HIMARS (одна ракета).

HIMARS мобільніший, тому його вогневі можливості менше, ніж у тяжчій гусеничній М270.

Ракети призначені для ураження точкових цілей противника. Це можуть бути командні пункти, пускові установки ракет, об’єкти ППО, вузли зв’язку, склади боєприпасів тощо.

Крім того, ATACMS може працювати в будь-яких погодних умовах та у будь-який час доби.

Наразі серед далекобійного озброєння ЗСУ є Точка-У (дальністю до 120 км) і ракети GMLRS для HIMARS (84 км).

Коли Україна отримає американські ракети – вони стануть найбільш далекобійною зброєю на озброєнні української армії.

Range of ATACMS 300 km missiles when fired from Ukraine’s frontline

ATACAMS will be able to hit targets in all of Ukraine even Crimea, most of Belarus, and a significant part of Russia with M270’s and HIMARS ????????

The Crimean Bridge will be in range#UkraineWar #Ukraine #HIMARS pic.twitter.com/UQmIUvBjmS

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) July 18, 2022