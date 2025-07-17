Люди, зброя, система: Шмигаль про напрямки роботи на посаді міністра оборони

Міністр оборони України Денис Шмигаль назвав три ключові напрямки, якими він займеться на новій посаді. Серед них – люди, зброя та система роботи.

Шмигаль про ключові напрямки на посаді міністра оборони

За словами Дениса Шмигаля, у нього та сама місія – служити на благо України, попри нову посаду – міністра оборони.

– Дякую президенту Володимиру Зеленському за довіру. Це велика честь і відповідальність – очолювати Міністерство оборони в цей важкий час, – заявив він.

Під час виступу з трибуни Верховної Ради Шмигаль назвав три ключові напрями роботи. Серед них:

Зараз дивляться

люди;

зброя;

система.

Зокрема, Шмигаль пояснив, що у центрі має бути український воїн, а завдання Міноборони – надати якісне забезпечення, своєчасні виплати, надійну амуніцію, сучасний звʼязок і медичну підтримку.

За словами Шмигаля, необхідно наростити озброєння до рівня, який зламає здатність воювати з боку російських окупантів.

– Насамперед – українське виробництво. Завдання президента — за пів року довести частку вітчизняної зброї на фронті з 40% до 50%, – заявив він.

Крім цього, Міноборони паралельно посилюватиме взаємодію з партнерами та створить коаліцію спроможностей, наголосив Шмигаль.

На його думку, Міністерство оборони України має працювати злагоджено, без затримок і зайвої бюрократії, тому необхідна чітка та швидка система, без дублювання функцій, але з гнучкістю в ухваленні рішень.

Денис Шмигаль висловив переконання, що спільна робота дасть результат, щоб забезпечити силу, яка забезпечить мир і унеможливить російську агресію в майбутньому.

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