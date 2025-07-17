US Open-2025: чотири українки потрапили до основної сітки

Чотири українські тенісистки увійшли до основної сітки одиночного розряду останнього у 2025 році турніру серії Grand Slam – US Open.

Список учасників опублікували організатори хардового мейджора.

US Open-2025: хто з українок потрапив в основну сітку

Згідно зі світовим рейтингом WTA до основної сітки US Open потрапили чотири українки – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Зараз дивляться

Всього в основному списку змагань зазначено 99 спортсменок.

До резервного списку потрапили ще дві українки – Олександра Олійникова та Валерія Страхова. Цілком ймовірно, що вони розпочнуть змагання із кваліфікації.

Зазначимо, що вперше за шість років до заявки на US Open не потрапила Ангеліна Калініна. Раніше вона знялася із цьогорічного Вімблдону. Про причину рішення – не повідомила.

До основи чоловічого турніру потрапив 101 тенісист, зокрема чемпіон Australian Open-2025 та Вімблдону-2025 Яннік Сіннер, а також тріумфатор Ролан Гаррос Карлос Алькарас.

Відкритий чемпіонат США з тенісу (US Open) відбудеться з 24 серпня до 7 вересня. Звання чинних чемпіонів турніру захищатимуть Сіннер та “нейтральна” Аріна Соболенко.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.