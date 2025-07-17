Свириденко анонсувала аудит видатків та назвала пріоритети нового Кабміну

Кабінет міністрів проведе аудит видатків держави, надалі видатки з державного бюджету будуть скорочуватись. Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Верховній Раді.

Уряд проведе аудит видатків

– Ми вже розпочали роботу над оптимізацією державного апарату і беремо курс на повний аудит видатків з метою їх скорочення. Україна буде готова по всіх переговорних кластерах. Ми продовжимо нашу європейську інтеграцію і продовжимо рух до НАТО, – заявила Свириденко.

За її словами, перед новим урядом стоять складні завдання. Прем’єрка висловила сподівання, що Верховна Рада підтримає уряд, оскільки попереду багато складних завдань та викликів.

Пріоритетні завдання Кабміну

Юлія Свириденко на посаді прем’єр-міністерки планує скерувати роботу нового Кабінету міністрів на оборонні потреби країни.

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– Перший пріоритет, над яким ми будемо працювати перші шість місяців: якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї, підвищення технологічності українського війська. Нам потрібно спрямувати зусилля на забезпечення самостійності української економіки. Я бачу і надалі свою місію у підтримці українського виробника, – сказала прем’єрка.

Вона наголосила, що Кабмін докладе зусиль для підтримки українських підприємців.

За словами Свириденко, мова йде про “продовження комплексної регуляції, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення приватизації і подальше впровадження ефективних організацій підтримки: щоб все було зроблено в Україні”.

– Ми готуємо вже найближчим часом запровадження повноцінного мораторію на перевірки бізнесу, – додала вона.

Соціальні зобов’язання уряду

Свириденко підкреслила, що новий уряд сконцентрує роботу на тому, щоб Україна мала можливість повністю виконувати свої соціальні зобов’язання.

– Ми збережемо та масштабуємо найбільш ефективні інструменти підтримки українського виробника, якісні робочі місця, українські товари, українські послуги, український експорт. А отже, можливість України повністю виконувати соціальні зобов’язання – це наша чітка мета. Я хочу, щоб кожен у країні свій чув справжні позитивні зміни, – заявила прем’єрка.

Нагадаємо, 14 липня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з міністеркою економіки Юлією Свириденко запропонував їй очолити Кабінет міністрів.

16 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Згідно з законодавством, разом із ним пішов у відставку весь склад уряду.

Шмигаль перебував на посаді глави уряду найдовше за всю історію незалежної України – 5 років, починаючи з 4 березня 2020 року.

17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра.

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