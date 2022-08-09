Серпень, 09 в 15:18

Green Card – це документ, який дає змогу людині з іншої країни постійно проживати в США на законних підставах без громадянства.

Отримати грин-карту прагне кожен, хто бажає переїхати до США.

Зробити це можна у кілька способів, проте найпопулярніший – лотерея, яку щороку проводить Державний департамент США.

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Офіційно лотерея має назву Програма диверсифікаційних імміграційних віз.

Цікаво те, що виграти грин-карту може кожен, адже переможець визначається за допомогою генератора, тобто це незалежний та чесний конкурс.

Як українцю отримати грин-карту в США і що для цього потрібно – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Що дає грин-карта

Цей документ має вигляд пластикової картки. Видається вона лише тим людям, які не є громадянами Америки. Переваги грин-карти:

право на ПМП;

право на навчання;

право на легальну роботу та офіційне працевлаштування в Америці;

можливість вільно перетинати кордони;

право виїжджати із США на термін до шести місяців, а потім повертатися;

можливість відкривати бізнес (окрім політичної діяльності);

право на оформлення страхування;

можливість отримувати пенсію та інші соціальні виплати (після 10 років трудового стажу);

можливість брати кредити;

без візи подорожувати до Канади, Ямайки, Мексики, Домініканської Республіки тощо.

Грин-карта має термін дії – 10 років, після чого її треба продовжувати.

Вимоги до претендентів

Аби взяти участь у лотереї, потрібно відповідати вимогам конкурсу. Насамперед потрібно бути вихідцем з країн із історично низьким рівнем імміграції до США.

Україна до цього списку входить.

Також кожен претендент повинен мати закінчену середню освіту або дворічний трудовий стаж впродовж останніх п’яти років , який вимагає не менше двох років професійно-технічної підготовки.

Перелік професій, які допускаються, можна переглянути за посиланням на сайті Міністерства праці США.

Як взяти участь у лотереї

Перше, що потрібно зробити – пройти реєстрацію на офіційному сайті. Проте сайт не стане активним до дня та часу старту подання заявок.

Вам необхідно вказати персональні дані, зокрема інформацію про членів сім’ї, контакти, та додати фотографії.

Суворі вимоги стосуються фото – вони мають бути зроблені протягом останніх шести місяців. Також потрібно буде додати фото своїх чоловіка чи дружини та дітей.

Детальні вимоги до фотокарток можна переглянути тут.

У 2022 році імміграційна візова лотерея має назву DV-2024. Офіційних дат, коли надсилати заявку для участі у лотереї DV-2024, ще не оприлюднили.

Проте один претендент може надсилати лише одну заявку на участь в розіграші грин-карти. Якщо ви надішлете її двічі, вас відсторонять.

Заявку потрібно подати у вигляді електронної реєстраційної форми на вказаному сайті програми.

Після реєстрації обов’язково потрібно зберегти присвоєний персональний номер. Саме завдяки ньому можна буде потім зайти у систему та дізнатися про виграш.

Якщо ви виграли – як діяти

У разі виграшу під час перевірки статусу заявки система переведе на сторінку підтвердження, де ви отримаєте інструкції з оформлення імміграційних документів.

Після виграшу вам необхідно заповнити форму DS-260. Там вам потрібно буде ввести номер вашої справи про DV, щоб отримати доступ й оновити інформацію про себе та свою сім’ю, яку ви вказали у першому записі.

Надіславши електронну форму DS-260, вам потрібно роздрукувати підтвердження.

Далі вам варто зібрати пакети документів, а також пройти співбесіду у Посольстві чи Консульстві США.

Також вам потрібно пройти медичний огляд. Ви повинні надати й докази того, що після імміграції не станете тягарем для держави.

Відмова може статися, якщо ви маєте суттєві проблеми зі здоров’ям чи є фігурантом злочинів. Ще один варіант відмови, якщо у вас була депортація або ви нелегально проживали у Штатах.

Скільки коштує лотерея

Участь у програмі є безкоштовною, однак претенденти повинні сплатити консульський збір за обробку документів та отримання диверсифікаційної візи (грин-карти).

Сума становить близько $330.