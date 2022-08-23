Серпень, 23 в 12:58

На території тимчасово окупованого Криму не припиняються протести проти війни та Російської Федерації.

Про це в ефірі телемарафону FreeДОМ розповіла представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.

– На дії, що відбуваються зараз на території півострова, на загоряння, вибухи люди реагують досить бурхливо. Вони розуміють, що момент повернення півострова під контроль української держави наближається. Частина людей, які спочатку виходили на акції протесту або закидали коктейлі Молотова до Євпаторійської чи Сакської адміністрації або у військкомати, виїхали з півострова через переслідування, тиск. На жаль, відбувається певний відтік маси людей, які нас підтримують, – сказала вона.

Таміла Ташева наголосила, що мітинги, які зараз проходять на території Криму, мають саме проукраїнський характер.

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