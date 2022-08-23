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Факти / Україна

Люди відчувають, що деокупація близько: у Криму не припиняються проукраїнські протести

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Люди відчувають, що деокупація близько: у Криму не припиняються проукраїнські протести
Фото: Depositphotos

На території тимчасово окупованого Криму не припиняються протести проти війни та Російської Федерації.

Про це в ефірі телемарафону FreeДОМ розповіла представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.

– На дії, що відбуваються зараз на території півострова, на загоряння, вибухи люди реагують досить бурхливо. Вони розуміють, що момент повернення півострова під контроль української держави наближається. Частина людей, які спочатку виходили на акції протесту або закидали коктейлі Молотова до Євпаторійської чи Сакської адміністрації або у військкомати, виїхали з півострова через переслідування, тиск. На жаль, відбувається певний відтік маси людей, які нас підтримують, – сказала вона.

Таміла Ташева наголосила, що мітинги, які зараз проходять на території Криму, мають саме проукраїнський характер.

Зараз дивляться

– Це саме проукраїнський протест, бо упродовж восьми років усі протести, які ми бачили, були про права людини. Наразі вони проти війни, вони проти російської держави, – додала Ташева.

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