Веніславський став представником президента у Верховній Раді – указ

Вересень, 12 в 22:14

Федір Веніславський призначений представником президента України у Верховній Раді України. Про це йдеться в указі президента №645/2022, оприлюдненому на сайті глави держави.

– Призначити Веніславського Федора Володимировича представником президента у Верховній Раді України (за згодою), – йдеться в документі.

Президент Володимир Зеленський також змінив представника президента у Конституційному Суді України. Замість Веніславського на цю посаду призначено Сергія Дембовського, йдеться в указі президента №646/2022.

Відомо, що Дембовський був одним із радників президента України Володимира Зеленського, а до того перебував на посаді судді Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.