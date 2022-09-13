Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Веніславський став представником президента у Верховній Раді – указ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
федір веніславський
Фото: Офіс президента

Федір Веніславський призначений представником президента України у Верховній Раді України. Про це йдеться в указі президента №645/2022, оприлюдненому на сайті глави держави.

– Призначити Веніславського Федора Володимировича представником президента у Верховній Раді України (за згодою), – йдеться в документі.

Президент Володимир Зеленський також змінив представника президента у Конституційному Суді України. Замість Веніславського на цю посаду призначено Сергія Дембовського, йдеться в указі президента №646/2022.

Відомо, що Дембовський був одним із радників президента України Володимира Зеленського, а до того перебував на посаді судді Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Зараз дивляться
Читайте
Ворог не шкодує боєприпасів, але ЗСУ готові: Веніславський про ситуацію на фронті

Джерело: Офіс президента
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка