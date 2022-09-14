Чоловіків пропонують випускати за кордон під щомісячний внесок для ЗСУ – законопроєкт

Вересень, 14 в 18:15

Чоловіків зможуть випускати за кордон під щомісячний внесок на підтримку Збройних сил України у разі ухвалення відповідного законопроєкту №8029, зареєстрованого у Верховній Раді.

У документі йдеться про гарантійний внесок до державного банку на загальну суму в 13 тис. грн.

Українець, який виїжджає до іншої країни, буде зобов’язаний надавати письмове зобов’язання добровільно поповнювати цей рахунок за кожен місяць перебування за кордоном.

Зараз дивляться

Заборону на виїзд за кордон для більшості чоловіків не планують переглядати – вона залишається чинною, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він пояснив, що Генштаб ЗСУ, весь сектор безпеки та оборони повинні мати можливість залучати резерви, поповнювати лави із мобілізаційного резерву.