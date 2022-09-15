Вересень, 15 в 20:23

Верховний суд остаточно заборонив діяльність політичної партії Опозиційна платформа – За життя на території України.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

– Рішення про заборону ОПЗЖ є остаточним і не підлягає оскарженню, а притягнення до відповідальності членів партії, які шкодили інтересам України, триває, – зазначили в СБУ.

За їхніми даними, партія демонстративно підтримувала та популяризувала агресивну антиукраїнську політику Росії, як на рівні керівництва, так і рядових її членів.

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– ОПЗЖ фактично ретранслювала офіційну позицію країни-агресора щодо України та завдавала значної шкоди інтересам нашої держави, – додали в службі.

Також слідчі розслідують 70 кримінальних проваджень стосовно функціонерів забороненої партії. Вже 30 осіб отримали підозри, зокрема і депутати місцевих рад.

В СБУ нагадали, що рішення про заборону функціонування ОПЗЖ було прийнято на підставі указу президента та рішення РНБО. Вони ґрунтувалися на доказах її деструктивної діяльності, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці.

Нагадаємо, що у червні 2022 року Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність парті ОПЗЖ.