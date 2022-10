Российский представитель в ООН Дмитрий Полянский пригрозил генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу этаким пересмотром сотрудничества, если тот направит в Украину экспертов для проверки иранских дронов.

Об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Слова российского представителя Кислица назвал поистине дебильной логикой.

A truly moronic logic from one of the most disgusting persons UN has ever seen — russia will reassess cooperation with SG Antonio Guterres if he sends experts to Ukraine to inspect drones that were apparently made in Iran and used in violation of a UN resolution to kill civilians pic.twitter.com/GflrSyzGBI

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 20, 2022