Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

Воистину дебильная логика: Кислица об угрозах РФ пересмотреть сотрудничество с ООН

Марта Бондаренко, редактор ленты
Воистину дебильная логика: Кислица об угрозах РФ пересмотреть сотрудничество с ООН

Российский представитель в ООН Дмитрий Полянский пригрозил генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу этаким пересмотром сотрудничества, если тот направит в Украину экспертов для проверки иранских дронов.

Об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Слова российского представителя Кислица назвал поистине дебильной логикой.

Сейчас смотрят

Воистину дебильная логика от одного из самых отвратительных лиц, которых когда-либо видела ООН, — Россия пересмотрит сотрудничество с генеральным секретарем Антониу Гутерришем, если он направит в Украину экспертов для проверки беспилотников, которые, по всей видимости, были произведены в Иране и использовались в нарушение резолюции ООН для уничтожения мирных жителей, — написав постпред Украины.

Так, на закрытом заседании Совбеза ООН по использованию Россией в Украине иранских ударных дронов представитель РФ Дмитрий Полянский призвал Гутерриша воздержаться от участия в любом так называемом нелегитимном расследовании.

– Иначе нам придется пересмотреть наше сотрудничество, что вряд ли отвечает чьим-то интересам. Мы не хотим этого делать, но другого выхода не будет, – сказал российский представитель.

Народные депутаты Украины призывают партнеров ввести жесткие санкции против Ирана за поставку оружия России, а также чтобы заставить Тегеран отказаться от намерений передать Москве баллистические ракеты.

Фото: Постоянное представительство Украины при ООН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка