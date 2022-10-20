Октябрь, 20 в 8:07

Российский представитель в ООН Дмитрий Полянский пригрозил генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу этаким пересмотром сотрудничества, если тот направит в Украину экспертов для проверки иранских дронов.

Об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Слова российского представителя Кислица назвал поистине дебильной логикой.

Сейчас смотрят

Воистину дебильная логика от одного из самых отвратительных лиц, которых когда-либо видела ООН, — Россия пересмотрит сотрудничество с генеральным секретарем Антониу Гутерришем, если он направит в Украину экспертов для проверки беспилотников, которые, по всей видимости, были произведены в Иране и использовались в нарушение резолюции ООН для уничтожения мирных жителей, — написав постпред Украины.

A truly moronic logic from one of the most disgusting persons UN has ever seen — russia will reassess cooperation with SG Antonio Guterres if he sends experts to Ukraine to inspect drones that were apparently made in Iran and used in violation of a UN resolution to kill civilians pic.twitter.com/GflrSyzGBI — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 20, 2022

Так, на закрытом заседании Совбеза ООН по использованию Россией в Украине иранских ударных дронов представитель РФ Дмитрий Полянский призвал Гутерриша воздержаться от участия в любом так называемом нелегитимном расследовании.

– Иначе нам придется пересмотреть наше сотрудничество, что вряд ли отвечает чьим-то интересам. Мы не хотим этого делать, но другого выхода не будет, – сказал российский представитель.

Народные депутаты Украины призывают партнеров ввести жесткие санкции против Ирана за поставку оружия России, а также чтобы заставить Тегеран отказаться от намерений передать Москве баллистические ракеты.

Фото: Постоянное представительство Украины при ООН