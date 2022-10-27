Жовтень, 27 в 18:49

Росія не зацікавлена в переговорах з Україною щодо завершення війни, оскільки під час діалогу вона не зможе отримати те, чого прагне: окупацію української території.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera. Таким чином він відповів на запитання, чи бачить зараз хоч якусь можливість для дипломатичних переговорів із РФ.

Президент зазначив, що Москва розмовляє лише мовою ультиматумів. І не має значення, які заяви щодо “готовності до переговорів” лунають із Кремля, оскільки західні та українська розвідки повідомляють про зовсім іншу ситуацію.

Зараз дивляться

– Перше: вони не зацікавлені в діалозі, тому що не отримають від діалогу того результату, якого хочуть. Друге: результат, якого вони хочуть, – окупація”, – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що Кремль хоче визнання окупованого Криму “російським”, а також контролю над Азовським морем.

– Щонайменше ми повинні визнати Крим частиною Росії… Далі вони хочуть Маріуполь, хочуть контроль за Азовським морем. Спеціально запропонували формат діалогу, який ми не могли прийняти. У цьому й полягав задум… Вони думають: що ще запропонувати Україні, що ще ускладнити для неї, щоб вона відмовилася? –пояснив Зеленський.

На думку глави держави, РФ буде готова розмовляти, коли зрозуміє, що залишилася наодинці серед країн світу, а також коли усвідомить, що не зможе захопити Україну.

За словами Зеленського, в цій ізоляції російське суспільство підштовхне свій уряд до переговорів.

– Вони будуть готові говорити, коли зрозуміють: по-перше, вони самі на геополітичній карті. Друге – вони не можуть нас окупувати. Тоді вони скажуть: Ми готові. І ми в Європі зрозуміємо, що вони готові, – заявив президент.

Зеленський уточнив, що таку ізоляцію РФ для припинення війни можуть застосувати різні країни світу, зокрема й Китай. Особливо в контексті ядерного шантажу Кремля.

Президент додав, що в цій ситуації не має значення, які відносини чи протиріччя існують між США та Китаєм.

– Це неважливо, коли хтось на землі говорить про можливість використання ядерної зброї, – повідомив Зеленський.

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен також заявив, що Сполучені Штати не бачать ознак готовності РФ припинити війну проти України та перейти до дипломатії.