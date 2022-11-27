Рада позбавить мандатів близько десяти нардепів, які втекли з України – Стефанчук

Листопад, 27 в 12:51

Верховна Рада планує позбавити мандатів народних депутатів, які залишили територію України та досі не повернулися до роботи у парламенті.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю Суспільному.

Наразі близько десяти народних депутатів, які покинули територію Україну, досі не повернулися до роботи у парламенті.

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За словами Стефанчука, їх звільнили з усіх посад, які вони обіймали у парламенті, а також не виплачують заробітну плату.

— Ми очікуємо зараз якихось потенційних рішень щодо позбавлення мандату цих нардепів, але це зробити не так просто. У нас підстави позбавлення мандату чітко прописані у Конституції України, їх сім. Ми не можемо прийняти рішення, крім тих семи підстав, які є у Конституції… Але ми знайдемо можливість, щоб попрощатися із цими нардепами, – сказав він.

Стефанчук додав, що мандат можна забрати у народних депутатів у разі виявлення у них подвійного громадянства, за підстави відсутності у місці постійного проживання впродовж певного строку,

Також він зазначив, що зараз опрацьовується питання екстрадиції деяких народних депутатів, які перебувають у Європі.