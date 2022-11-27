Ноябрь, 27 в 12:51

Верховная Рада планирует лишить мандатов народных депутатов, которые покинули территорию Украины и до сих пор не вернулись к работе в парламенте.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью Суспильному.

На данный момент около десяти народных депутатов, покинувших территорию Украины, до сих пор не вернулись к работе в парламенте.

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По словам Стефанчука, их уволили со всех занимаемых в парламенте должностей, а также не выплачивают заработную плату.

— Мы ожидаем сейчас каких-нибудь потенциальных решений по лишению мандата этих нардепов, но это сделать не так просто. У нас основания лишения мандата четко прописаны в Конституции Украины, их семь. Мы не можем принять решения, кроме тех семи оснований, которые есть в Конституции… Но мы найдем возможность проститься с этими нардепами, — сказал он.

Стефанчук добавил, что мандат можно забрать у народных депутатов в случае выявления у них двойного гражданства, из-за отсутствия на месте постоянного проживания в течение определенного срока и т. д.

Также он отметил, что сейчас прорабатывается экстрадиция некоторых народных депутатов, находящихся в Европе.