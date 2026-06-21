Сили оборони України уразили Тюменський НПЗ, що розташований за понад 2 тис. км від України.

Інформацію про це підтвердили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Ураження Тюменського НПЗ у Росії

Як йдеться у повідомленні, 20 червня підрозділи Deep Strike ССО Збройних сил України уразили Тюменський нафтопереробний завод, розташований у Тюменській області на території Російської Федерації.

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– Дрони ССО успішно подолали близько 2,5 тис. км до цілі. Сили спеціальних операцій нарощують спроможності своїх далекобійних ударів. Все менше місця в РФ, куди не повертається розпочата росіянами війна, – зазначають у ССО.

Тюменський нафтопереробний завод є підприємством повного циклу, стверджують у Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Цей НПЗ здатний переробляти до 9 млн тонн сировини щорічно, забезпечуючи паливом регіони Західного Сибіру. Підприємство спеціалізується на випуску бензину, мазуту, дизельного та авіаційного палива.

20 червня повідомлялося, що Сили оборони атакували Тюменський нафтопереробний завод, розташований за дві тис. км від України.

Ввечері того дня президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські далекобійні санкції досягли Тюменського регіону в Росії. За його словами, це було ефективно.

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