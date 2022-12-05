Грудень, 05 в 12:21

Президент України Володимир Зеленський став людиною 2022 року за версією британського видання Financial Times.

З цієї нагоди видання випустило статтю, присвячену українському лідерові, під назвою Людина року FT Володимир Зеленський: Я більше відповідальний, ніж сміливий.

– 44-річний Володимир Зеленський заслужив місце в історії своїм надзвичайним проявом лідерства та сили духу…⁠ Зеленський також став втіленням мужності та стійкості українського народу у його боротьбі проти російської агресії. Саме з цих причин Financial Times обрало його людиною року, – йдеться в статті.

Financial Times називає Зеленського “прапороносцем ліберальної демократії в ширшій глобальній боротьбі з авторитаризмом, яка могла б визначити хід XXI століття”.

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Ukraine’s president Volodymyr Zelenskyy is the FT’s person of the year 2022. The 44-year-old has earnt a place in history for his extraordinary display of leadership and fortitude https://t.co/Rxsl03pzS8 pic.twitter.com/ibp52B4N66 — Financial Times (@FinancialTimes) December 5, 2022

Журналісти зазначають, що президента України можна назвати антиподом російського диктатора Володимира Путіна, котрий ховається в Кремлі і чия одержимість відновленням імперії призвела до десятків, а то й сотень тисяч смертей.

Видання порівнює Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Великої Британії Вінстоном Черчиллем, який звертався до нації по радіо, щоб згуртувати країну під час бліц-кригу в Другій світовій війні. Журналісти звертають увагу, що президент України так само використовує соціальні мережі, невпинно добиваючись від Заходу військової та фінансової підтримки.

– Він переконав європейців взяти на себе величезні витрати протистояння Путіну та запропонувати Києву шлях до членства в ЄС, – уточнює FT.

Видання нагадує, що Україна здивувала світ, відбивши російський наступ на Київ, а також контрнаступами в Харківській і Херсонській областях. Зараз же Збройні сили України просуваються на півдні та сході, навіть з настанням зими, з метою звільнити всю територію України, включно з Донбасом і Кримом.

Журналісти наголошують, що рішення Зеленського залишитися в Києві на початку повномасштабної війни замість того, щоб прийняти пропозицію США про евакуацію, стало одним із найважливіших моментів у війні. Це спонукало українську армію та народ до опору.

FT пише, що це також стало несподіванкою для українців та західних союзників, котрі мали низькі очікування від політичного керівництва України.

Журналісти пригадали слова Зеленського, що Росія обрала його “ціллю номер один” для знищення, а його родину – “ціллю номер два”. У той період першу леді України Олену Зеленську та їхніх дітей вивезли в безпечне місце. Сам же президент разом із співробітниками свого Офісу та охороною перебували в підземному бункері.

Видання звертає увагу на те, що Офіс президента намагалися атакувати ворожі диверсанти та спецназ. Попри це, Володимир Зеленський не виїхав з Києва.

– Я більше відповідальний, ніж хоробрий. . . Я просто ненавиджу підводити людей, – повідомив він в інтерв’ю FT, згадуючи перші дні повномасштабного вторгнення РФ.

Видання переказало коротку біографію Зеленського, нагадало про діяльність Кварталу 95, кар’єру в шоу-бізнесі та президентські вибори, на яких він переміг, набравши 73% голосів.

У матеріалі зазначається, що Зеленський успадкував країну, яка перебувала в стані війни з Росією з 2014 року, пообіцявши принести мир. Проте Кремль не був відкритий до будь-яких компромісів.

– Сумніви щодо придатності Зеленського очолити свою країну під час війни розвіялися з нападом РФ. Здавалося, президент увійшов у нову роль, – пише видання.

Журналісти розповіли, що Зеленський упорядкував процес прийняття рішень між Офісом президента, урядом і парламентом. Він також зумів швидко ухвалювати рішення та делегувати завдання, довіряючи іншим їх виконання. Оперативні рішення були залишені військовим командирам, що дозволило Збройним силам України бути гнучкими для швидкого реагування на полі бою.

– Але найбільш примітні нескінченні комунікації Зеленського. Його нічні відеоповідомлення та пости в Telegram були тонізуючим засобом для стомленого населення… Зеленський виступав перед незліченною кількістю парламентів, на конференціях та заходах – від премії Греммі до фестивалю у Гластонбері. Щоразу він адаптував повідомлення до аудиторії, часто звертаючись до сердець і розуму людей, а не до їх урядів, – наголошує видання, нагадуючи про зусилля українського лідера вибити для ЗСУ якомога більше необхідної зброї.

Журналісти висловили думку, що коли бойові дії, зрештою, завершаться, Зеленський зіткнеться з важкими запитаннями про нездатність достатньою мірою підготувати Україну до повномасштабного вторгнення РФ. Йдеться про те, що спецслужби не встановлювали міни та не підривали мости на лініях наступу Росії з півночі та півдня, внаслідок чого великі ділянки території швидко та легко були захоплені путінськими військами.

В інтерв’ю виданню Зеленський заявив, що, попри публічні попередження західних офіційних осіб, Києву так і не надали розвідувальні дані про підготовку нападу РФ, на підставі яких він міг би діяти.

– Ніхто не показував нам конкретний матеріал, який свідчив би про те, що вони прийдуть з того чи іншого боку, – заявив він.

Зеленський додав, що неодноразово намагався зателефонувати Путіну напередодні вторгнення. Президент України хотів повідомити диктатору, що повномасштабний наступ стане великою помилкою та трагедією. Проте господар Кремля не відповідав на його дзвінки.

– Ми боремося з безумцями, – зазначив Зеленський, говорячи про російське керівництво.

Видання пише, що він непохитний у тому, що Україна має звільнити усі свої території від російської окупації, інакше війна пізніше поновиться.

Але успіх контрнаступу ЗСУ залежатиме від кількості передового озброєння, яку партнери України, насамперед США, готові поставити.

Деякі союзники побоюються, що спроба України повернути собі Крим може призвести до небезпечної ескалації з боку Кремля, можливо, із застосуванням ядерної зброї.

Вже лунають слабкі заклики до переговорів із Росією, які Зеленський відкидає.

– Світ – це не лікар з великим досвідом, це не лікар Путіна, і Путін – не пацієнт цього світу, – повідомив президент журналістам.

Видання наголошує, що попри війну Володимир Зеленський все ще знаходить моменти для гумору, так само, як і мільйони українців, ділячись мемами та жартами про окупантів у соціальних мережах.

Як відомо, український народ в особі президента Володимира Зеленського та громадянського суспільства отримав премію імені Андрія Сахарова За свободу думки у 2022 році.