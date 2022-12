Президент України Володимир Зеленський став людиною 2022 року за версією британського видання Financial Times.

З цієї нагоди видання випустило статтю, присвячену українському лідерові, під назвою Людина року FT Володимир Зеленський: Я більше відповідальний, ніж сміливий.

Financial Times називає Зеленського “прапороносцем ліберальної демократії в ширшій глобальній боротьбі з авторитаризмом, яка могла б визначити хід XXI століття”.

Ukraine’s president Volodymyr Zelenskyy is the FT’s person of the year 2022. The 44-year-old has earnt a place in history for his extraordinary display of leadership and fortitude https://t.co/Rxsl03pzS8 pic.twitter.com/ibp52B4N66

— Financial Times (@FinancialTimes) December 5, 2022