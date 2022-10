Зеленський і народ України стали лауреатами премії Сахарова

Премію імені Андрія Сахарова За свободу думки у 2022 році отримав український народ в особі президента Володимира Зеленського та громадянського суспільства.

Про це повідомила очільниця Європарламенту Роберто Мецола під час виступу. Саме Європарламент є засновником цієї премії.

За її словами, всі групи Європарламенту досягли консенсусу щодо того, кому саме присудити премію Сахарова.

У своєму виступі вона наголосила, що останні дев’ять місяців українці героїчно захищали не лише себе й власну батьківщину, а й усю Європу.

They are standing up for what they believe in.

Fighting for our values.

Protecting democracy, freedom & rule of law.

Risking their lives for us.

And today proud winners of @Europarl_EN #SakharovPrize.

No one is more deserving.

Congratulations to the brave people of Ukraine! pic.twitter.com/SORmU2DSbA

— Roberta Metsola (@EP_President) October 19, 2022