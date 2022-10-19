Зеленський і народ України стали лауреатами премії Сахарова

October, 19 в 17:50

Премію імені Андрія Сахарова За свободу думки у 2022 році отримав український народ в особі президента Володимира Зеленського та громадянського суспільства.

Про це повідомила очільниця Європарламенту Роберто Мецола під час виступу. Саме Європарламент є засновником цієї премії.

— Вони відстоюють те, у що вірять. Бороться за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують життям заради нас. Вітаємо мужній народ України! – зазначила вона.

За її словами, всі групи Європарламенту досягли консенсусу щодо того, кому саме присудити премію Сахарова.

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У своєму виступі вона наголосила, що останні дев’ять місяців українці героїчно захищали не лише себе й власну батьківщину, а й усю Європу.

They are standing up for what they believe in. Fighting for our values. Protecting democracy, freedom & rule of law. Risking their lives for us. And today proud winners of @Europarl_EN #SakharovPrize. No one is more deserving. Congratulations to the brave people of Ukraine! pic.twitter.com/SORmU2DSbA — Roberta Metsola (@EP_President) October 19, 2022

Серед номінантів на премію також були засновник Wikileaks Джуліан Ассанж та колумбійська Комісія зі встановлення істини, яка займалася національним примиренням та врегулюванням завершення громадянської війни в країні.

Про висування кандидатури президента Володимира Зеленського та народу України на цьогорічну премію За свободу думки імені Андрія Сахарова стало відомо 12 жовтня.