Зеленський і народ України стали лауреатами премії Сахарова
Премію імені Андрія Сахарова За свободу думки у 2022 році отримав український народ в особі президента Володимира Зеленського та громадянського суспільства.
Про це повідомила очільниця Європарламенту Роберто Мецола під час виступу. Саме Європарламент є засновником цієї премії.
— Вони відстоюють те, у що вірять. Бороться за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують життям заради нас. Вітаємо мужній народ України! – зазначила вона.
За її словами, всі групи Європарламенту досягли консенсусу щодо того, кому саме присудити премію Сахарова.
У своєму виступі вона наголосила, що останні дев’ять місяців українці героїчно захищали не лише себе й власну батьківщину, а й усю Європу.
They are standing up for what they believe in.
Fighting for our values.
Protecting democracy, freedom & rule of law.
Risking their lives for us.
And today proud winners of @Europarl_EN #SakharovPrize.
No one is more deserving.
Congratulations to the brave people of Ukraine! pic.twitter.com/SORmU2DSbA
— Roberta Metsola (@EP_President) October 19, 2022
Серед номінантів на премію також були засновник Wikileaks Джуліан Ассанж та колумбійська Комісія зі встановлення істини, яка займалася національним примиренням та врегулюванням завершення громадянської війни в країні.
Про висування кандидатури президента Володимира Зеленського та народу України на цьогорічну премію За свободу думки імені Андрія Сахарова стало відомо 12 жовтня.
У 2018 році премію Сахарова вперше отримав українець – режисер Олег Сенцов, який тоді був у російській в’язниці. Йому вручили відзнаку у жовтні 2019 року після звільнення з російського ув’язнення.