За проявление лидерства и силы духа: Зеленский стал человеком года по версии Financial Times
Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком 2022 года по версии британского издания Financial Times.
По этому случаю издание выпустило статью, посвященную украинскому лидеру под названием Человек года FT Владимир Зеленский: Я более ответственный, чем смелый.
– 44-летний Владимир Зеленский заслужил место в истории своим чрезвычайным проявлением лидерства и силы духа… Зеленский также стал воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии. Именно по этим причинам Financial Times выбрало его человеком года, — говорится в статье.
Financial Times называет Зеленского “знаменоносцем либеральной демократии в более широкой глобальной борьбе с авторитаризмом, которая могла бы определить ход XXI века”.
Журналисты отмечают, что президента Украины можно назвать антиподом российского диктатора Владимира Путина, который скрывается в Кремле и чья одержимость восстановлением империи привела к десяткам, а то и сотням тысяч смертей.
Ukraine’s president Volodymyr Zelenskyy is the FT’s person of the year 2022. The 44-year-old has earnt a place in history for his extraordinary display of leadership and fortitude https://t.co/Rxsl03pzS8 pic.twitter.com/ibp52B4N66
— Financial Times (@FinancialTimes) December 5, 2022
Издание сравнивает Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, который обращался к нации по радио, чтобы сплотить страну во время блицкрига во Второй мировой войне. Журналисты обращают внимание, что президент Украины также использует социальные сети, неустанно добиваясь от Запада военной и финансовой поддержки.
– Он убедил европейцев взять на себя огромные издержки противостояния Путину и предложить Киеву путь к членству в ЕС, – уточняет FT.
Издание напоминает, что Украина удивила мир, отразив российское наступление на Киев, а также контрнаступлениями в Харьковской и Херсонской областях. Сейчас же Вооруженные силы Украины продвигаются на юге и востоке, даже с наступлением зимы, с целью освободить всю территорию Украины, включая Донбасс и Крым.
Журналисты отмечают, что решение Зеленского остаться в Киеве в начале полномасштабной войны вместо того, чтобы принять предложение США об эвакуации, стало одним из самых важных моментов в войне. Это побудило украинскую армию и народ к сопротивлению.
FT пишет, что это также стало неожиданностью для украинцев и западных союзников, у которых были низкие ожидания по поводу политического руководства Украины.
Журналисты упомянули слова Зеленского, что Россия выбрала его “целью номер один” для уничтожения, а его семью – “целью номер два”. В тот период первая леди Украины Елена Зеленская и их дети были вывезены в безопасное место. Сам президент вместе с сотрудниками своего Офиса и охраной находились в подземном бункере.
Издание обращает внимание на то, что Офис президента пытались атаковать вражеские диверсанты и спецназ. Несмотря на это, Владимир Зеленский не уехал из Киева.
– Я более ответственный, чем храбрый. . . Я просто ненавижу подводить людей, – сообщил он в интервью FT, вспоминая первые дни полномасштабного вторжения РФ.
Издание пересказало краткую биографию Зеленского, напомнило о деятельности Квартала 95, карьере в шоу-бизнесе и президентских выборах, на которых он победил, набрав 73% голосов.
В материале отмечается, что Зеленский унаследовал страну, находившуюся в состоянии войны с Россией с 2014 года, пообещав принести мир. Однако Кремль не был открыт к каким-либо компромиссам.
– Сомнения по поводу пригодности Зеленского возглавить свою страну во время войны развеялись с нападением РФ. Казалось, президент вошел в новую роль, — пишет издание.
Журналисты рассказали, что Зеленский упорядочил процесс принятия решений между Офисом президента, правительством и парламентом. Он также смог быстро принимать решения и делегировать задачи, доверяя другим их выполнение. Оперативные решения были оставлены военным командирам, что позволило Вооруженным силам Украины быть гибкими для быстрого реагирования на поле боя.
– Но наиболее примечательны бесконечные коммуникации Зеленского. Его ночные видеосообщения и посты в Telegram были тонизирующим средством для усталого населения… Зеленский выступал перед огромным количеством парламентов, на конференциях и мероприятиях – от премии Грэмми до фестиваля в Гластонбери.
Каждый раз он адаптировал сообщения к аудитории, часто обращаясь к сердцам и разуму людей, а не к их правительствам, — отмечает издание, напоминая об усилиях украинского лидера выбить для ВСУ как можно больше необходимого оружия.
Журналисты выразили мнение, что когда боевые действия в конце концов завершатся, Зеленский столкнется с трудными вопросами о неспособности в достаточной степени подготовить Украину к полномасштабному вторжению РФ. Речь идет о том, что спецслужбы не устанавливали мины и не взрывали мосты на линиях наступления России с севера и юга, в результате чего большие участки территории быстро и легко были захвачены путинскими войсками.
В интервью изданию Зеленский заявил, что, несмотря на публичные предупреждения западных официальных лиц, Киеву так и не предоставили разведывательные данные о подготовке нападения РФ, на основании которых он мог бы действовать.
– Никто не показывал нам конкретный материал, свидетельствующий о том, что они придут с той или иной стороны, — заявил он.
Зеленский добавил, что неоднократно пытался позвонить Путину накануне вторжения. Президент Украины хотел сообщить диктатору, что полномасштабное наступление станет большой ошибкой и трагедией. Однако хозяин Кремля не отвечал на его звонки.
– Мы боремся с безумцами, – отметил Зеленский, говоря о российском руководстве.
Издание пишет, что он непреклонен в том, что Украина должна освободить все свои территории от российской оккупации, в противном случае война позже возобновится.
Но успех контрнаступления ВСУ будет зависеть от количества передового вооружения, которое партнеры Украины, в первую очередь США, готовы поставить.
Некоторые союзники опасаются, что попытка Украины вернуть себе Крым может привести к опасной эскалации со стороны Кремля, возможно, с применением ядерного оружия.
Уже раздаются слабые призывы к переговорам с Россией, которые Зеленский отвергает.
– Мир – это не врач с большим опытом, это не врач Путина, и Путин – не пациент этого мира, – сообщил президент журналистам.
Издание отмечает, что, несмотря на войну, Владимир Зеленский все еще находит моменты для юмора, так же, как и миллионы украинцев, которые делятся мемами и шутками об оккупантах в социальных сетях.
Как известно, украинский народ в лице президента Владимира Зеленского и гражданского общества получил премию имени Андрея Сахарова За свободу мысли в 2022 году.