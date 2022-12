Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком 2022 года по версии британского издания Financial Times.

По этому случаю издание выпустило статью, посвященную украинскому лидеру под названием Человек года FT Владимир Зеленский: Я более ответственный, чем смелый.

Financial Times называет Зеленского “знаменоносцем либеральной демократии в более широкой глобальной борьбе с авторитаризмом, которая могла бы определить ход XXI века”.

Журналисты отмечают, что президента Украины можно назвать антиподом российского диктатора Владимира Путина, который скрывается в Кремле и чья одержимость восстановлением империи привела к десяткам, а то и сотням тысяч смертей.

Ukraine’s president Volodymyr Zelenskyy is the FT’s person of the year 2022. The 44-year-old has earnt a place in history for his extraordinary display of leadership and fortitude https://t.co/Rxsl03pzS8 pic.twitter.com/ibp52B4N66

— Financial Times (@FinancialTimes) December 5, 2022