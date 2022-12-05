Декабрь, 05 в 12:21

Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком 2022 года по версии британского издания Financial Times.

По этому случаю издание выпустило статью, посвященную украинскому лидеру под названием Человек года FT Владимир Зеленский: Я более ответственный, чем смелый.

– 44-летний Владимир Зеленский заслужил место в истории своим чрезвычайным проявлением лидерства и силы духа…⁠ Зеленский также стал воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии. Именно по этим причинам Financial Times выбрало его человеком года, — говорится в статье.

Financial Times называет Зеленского “знаменоносцем либеральной демократии в более широкой глобальной борьбе с авторитаризмом, которая могла бы определить ход XXI века”.

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Журналисты отмечают, что президента Украины можно назвать антиподом российского диктатора Владимира Путина, который скрывается в Кремле и чья одержимость восстановлением империи привела к десяткам, а то и сотням тысяч смертей.

Ukraine’s president Volodymyr Zelenskyy is the FT’s person of the year 2022. The 44-year-old has earnt a place in history for his extraordinary display of leadership and fortitude https://t.co/Rxsl03pzS8 pic.twitter.com/ibp52B4N66 — Financial Times (@FinancialTimes) December 5, 2022

Издание сравнивает Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, который обращался к нации по радио, чтобы сплотить страну во время блицкрига во Второй мировой войне. Журналисты обращают внимание, что президент Украины также использует социальные сети, неустанно добиваясь от Запада военной и финансовой поддержки.

– Он убедил европейцев взять на себя огромные издержки противостояния Путину и предложить Киеву путь к членству в ЕС, – уточняет FT.

Издание напоминает, что Украина удивила мир, отразив российское наступление на Киев, а также контрнаступлениями в Харьковской и Херсонской областях. Сейчас же Вооруженные силы Украины продвигаются на юге и востоке, даже с наступлением зимы, с целью освободить всю территорию Украины, включая Донбасс и Крым.

Журналисты отмечают, что решение Зеленского остаться в Киеве в начале полномасштабной войны вместо того, чтобы принять предложение США об эвакуации, стало одним из самых важных моментов в войне. Это побудило украинскую армию и народ к сопротивлению.

FT пишет, что это также стало неожиданностью для украинцев и западных союзников, у которых были низкие ожидания по поводу политического руководства Украины.

Журналисты упомянули слова Зеленского, что Россия выбрала его “целью номер один” для уничтожения, а его семью – “целью номер два”. В тот период первая леди Украины Елена Зеленская и их дети были вывезены в безопасное место. Сам президент вместе с сотрудниками своего Офиса и охраной находились в подземном бункере.

Издание обращает внимание на то, что Офис президента пытались атаковать вражеские диверсанты и спецназ. Несмотря на это, Владимир Зеленский не уехал из Киева.

– Я более ответственный, чем храбрый. . . Я просто ненавижу подводить людей, – сообщил он в интервью FT, вспоминая первые дни полномасштабного вторжения РФ.

Издание пересказало краткую биографию Зеленского, напомнило о деятельности Квартала 95, карьере в шоу-бизнесе и президентских выборах, на которых он победил, набрав 73% голосов.

В материале отмечается, что Зеленский унаследовал страну, находившуюся в состоянии войны с Россией с 2014 года, пообещав принести мир. Однако Кремль не был открыт к каким-либо компромиссам.

– Сомнения по поводу пригодности Зеленского возглавить свою страну во время войны развеялись с нападением РФ. Казалось, президент вошел в новую роль, — пишет издание.

Журналисты рассказали, что Зеленский упорядочил процесс принятия решений между Офисом президента, правительством и парламентом. Он также смог быстро принимать решения и делегировать задачи, доверяя другим их выполнение. Оперативные решения были оставлены военным командирам, что позволило Вооруженным силам Украины быть гибкими для быстрого реагирования на поле боя.

– Но наиболее примечательны бесконечные коммуникации Зеленского. Его ночные видеосообщения и посты в Telegram были тонизирующим средством для усталого населения… Зеленский выступал перед огромным количеством парламентов, на конференциях и мероприятиях – от премии Грэмми до фестиваля в Гластонбери. Каждый раз он адаптировал сообщения к аудитории, часто обращаясь к сердцам и разуму людей, а не к их правительствам, — отмечает издание, напоминая об усилиях украинского лидера выбить для ВСУ как можно больше необходимого оружия.

Журналисты выразили мнение, что когда боевые действия в конце концов завершатся, Зеленский столкнется с трудными вопросами о неспособности в достаточной степени подготовить Украину к полномасштабному вторжению РФ. Речь идет о том, что спецслужбы не устанавливали мины и не взрывали мосты на линиях наступления России с севера и юга, в результате чего большие участки территории быстро и легко были захвачены путинскими войсками.

В интервью изданию Зеленский заявил, что, несмотря на публичные предупреждения западных официальных лиц, Киеву так и не предоставили разведывательные данные о подготовке нападения РФ, на основании которых он мог бы действовать.

– Никто не показывал нам конкретный материал, свидетельствующий о том, что они придут с той или иной стороны, — заявил он.

Зеленский добавил, что неоднократно пытался позвонить Путину накануне вторжения. Президент Украины хотел сообщить диктатору, что полномасштабное наступление станет большой ошибкой и трагедией. Однако хозяин Кремля не отвечал на его звонки.

– Мы боремся с безумцами, – отметил Зеленский, говоря о российском руководстве.

Издание пишет, что он непреклонен в том, что Украина должна освободить все свои территории от российской оккупации, в противном случае война позже возобновится.

Но успех контрнаступления ВСУ будет зависеть от количества передового вооружения, которое партнеры Украины, в первую очередь США, готовы поставить.

Некоторые союзники опасаются, что попытка Украины вернуть себе Крым может привести к опасной эскалации со стороны Кремля, возможно, с применением ядерного оружия.

Уже раздаются слабые призывы к переговорам с Россией, которые Зеленский отвергает.

– Мир – это не врач с большим опытом, это не врач Путина, и Путин – не пациент этого мира, – сообщил президент журналистам.

Издание отмечает, что, несмотря на войну, Владимир Зеленский все еще находит моменты для юмора, так же, как и миллионы украинцев, которые делятся мемами и шутками об оккупантах в социальных сетях.

Как известно, украинский народ в лице президента Владимира Зеленского и гражданского общества получил премию имени Андрея Сахарова За свободу мысли в 2022 году.