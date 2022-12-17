Рада ухвалила законопроєкт, який посилює відповідальність військових за невиконання наказів
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Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який посилює кримінальну відповідальність військовослужбовців за невиконання наказів керівництва України.
Зокрема, судам заборонять пом’якшувати покарання чи давати умовні терміни для військових, засуджених за окремі види злочинів:
- непокора (стаття 402 Кримінального кодексу);
- невиконання наказу (стаття 403 Кримінального кодексу);
- загрози або насильство проти начальника (стаття 405 Кримінального кодексу);
- самовільне залишення військової частини (стаття 407 Кримінального кодексу);
- дезертирство (стаття 408 Кримінального кодексу);
- самовільне залишення поля бою (стаття 429 Кримінального кодексу).
Також збільшуються терміни покарання за воєнні злочини та адміністративні правопорушення. Зокрема, йдеться про розпиття військовими алкогольних напоїв.
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