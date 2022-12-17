Рада ухвалила законопроєкт, який посилює відповідальність військових за невиконання наказів

Грудень, 17 в 16:45

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який посилює кримінальну відповідальність військовослужбовців за невиконання наказів керівництва України.

Зокрема, судам заборонять пом’якшувати покарання чи давати умовні терміни для військових, засуджених за окремі види злочинів:

непокора (стаття 402 Кримінального кодексу);

невиконання наказу (стаття 403 Кримінального кодексу);

загрози або насильство проти начальника (стаття 405 Кримінального кодексу);

самовільне залишення військової частини (стаття 407 Кримінального кодексу);

дезертирство (стаття 408 Кримінального кодексу);

самовільне залишення поля бою (стаття 429 Кримінального кодексу).

Також збільшуються терміни покарання за воєнні злочини та адміністративні правопорушення. Зокрема, йдеться про розпиття військовими алкогольних напоїв.