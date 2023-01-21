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Факти / Україна / Політика

Нерішучість вбиває українців: Подоляк закликав партнерів швидше надати Leopard

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Зволікання партнерів України, які напередодні в Рамштайні не досягли єдиного рішення щодо передачі танків Leopard, лише затягує війну та обертається новими жертвами.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Ви все одно допоможете Україні необхідною зброєю та усвідомите: немає жодного варіанта закінчити війну, крім поразки РФ. Але сьогоднішня нерішучість убиває ще більше наших людей. Кожен день зволікання – це смерті українців, – написав він у Twitter.

Преставник ОПУ закликав західних партнерів швидче думати.

Зараз дивляться

 

20 січня на американській Рамштайн партнери України не досягли єдиного рішення щодо передачі німецьких танків Leopard.

Однак Україна змогла досягти домовленостей про навчання військовослужбовців ЗСУ керувати танками цього типу.

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