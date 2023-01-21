Нерішучість вбиває українців: Подоляк закликав партнерів швидше надати Leopard

Січень, 21 в 13:13

Зволікання партнерів України, які напередодні в Рамштайні не досягли єдиного рішення щодо передачі танків Leopard, лише затягує війну та обертається новими жертвами.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Ви все одно допоможете Україні необхідною зброєю та усвідомите: немає жодного варіанта закінчити війну, крім поразки РФ. Але сьогоднішня нерішучість убиває ще більше наших людей. Кожен день зволікання – це смерті українців, – написав він у Twitter.

Преставник ОПУ закликав західних партнерів швидче думати.

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Ви все одно допоможете Україні необхідною зброєю та усвідомите: немає жодного варіанта закінчити війну, крім поразки Рф.

Але сьогоднішня нерішучість убиває ще більше наших людей. Кожен день зволікання – це смерті українців. Думайте швидше. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 21, 2023

20 січня на американській Рамштайн партнери України не досягли єдиного рішення щодо передачі німецьких танків Leopard.

Однак Україна змогла досягти домовленостей про навчання військовослужбовців ЗСУ керувати танками цього типу.