Нерешительность убивает украинцев: Подоляк призвал партнеров быстрее предоставить Leopard

Январь, 21 в 13:13

Промедление партнеров Украины, которые накануне в Рамштайн не достигли единого решения о передаче танков Leopard, только затягивает войну и оборачивается новыми жертвами.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Вы все равно поможете Украине необходимым оружием и осознаете: нет никакого варианта закончить войну, кроме поражения РФ. Но сегодняшняя нерешительность убивает еще больше наших людей. Каждый день промедления — это смерти украинцев, — написал он в Twitter.

Представитель ОПУ призвал западных партнеров быстрее думать.

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Післямова до глобальної нерішучості…

Ви все одно допоможете Україні необхідною зброєю та усвідомите: немає жодного варіанта закінчити війну, крім поразки Рф.

Але сьогоднішня нерішучість убиває ще більше наших людей. Кожен день зволікання – це смерті українців. Думайте швидше. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 21, 2023

20 января на американской Рамштайн партнеры Украины не достигли единого решения по передаче немецких танков Leopard.

Однако Украина смогла достичь договоренностей об обучении военнослужащих ВСУ управлять танками этого типа.