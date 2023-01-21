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Факты / Україна / Политика

Нерешительность убивает украинцев: Подоляк призвал партнеров быстрее предоставить Leopard

Валентина Летяк, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Промедление партнеров Украины, которые накануне в Рамштайн не достигли единого решения о передаче танков Leopard, только затягивает войну и оборачивается новыми жертвами.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Вы все равно поможете Украине необходимым оружием и осознаете: нет никакого варианта закончить войну, кроме поражения РФ. Но сегодняшняя нерешительность убивает еще больше наших людей. Каждый день промедления — это смерти украинцев, — написал он в Twitter.

Представитель ОПУ призвал западных партнеров быстрее думать.

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20 января на американской Рамштайн партнеры Украины не достигли единого решения по передаче немецких танков Leopard.

Однако Украина смогла достичь договоренностей об обучении военнослужащих ВСУ управлять танками этого типа.

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