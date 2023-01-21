Січень, 21 в 2:00

У темі танків для України є позитивний прорив, бо хоч Німеччина не погодила питання передачі Leopard 2 українським Збройним силам, військовослужбовці ЗСУ вже можуть розпочати навчання роботи з танками цього типу.

Про це в інтерв’ю Голосу Америки розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

– Маємо прорив – це можливість для країн, які володіють Leopard, починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблено: почнемо навчальні (українських) екіпажів програми на Leopard 2, – сказав Резніков.

За його словами, наразі Україна змогла досягти відповідних домовленостей про навчання завдяки “танковим” ініціативам Польщі Великої Британії.

Зараз дивляться Міністр оборони також заявив в інтерв’ю Голосу Америки, що задоволений результатами засідання Контактної групи з оборони України 20 січня, більш відомої, як Рамштайн. – Я дуже задоволений і дуже дякую Ллойду Остіну і Марку Міллі, команді, яка організувала Рамштайн, і звісно, приймаючій стороні, Німеччині, і новому міністру, пану Борису. Ключові слова, які були сьогодні важливими, це єдність, вчасність, негайність надання допомоги, створення спроможності ЗСУ, сектору безпеки та оборони, продовжувати контрнаступальні операції зі звільнення окупованих територій, – сказав Олексій Резніков. За його словами, не все, що було озвучено щодо військової допомоги Україні, увійшло у пакети підтримки, бо “деякі пакети були озвучені за закритими дверима, це надихає, тому я дуже задоволений”. Міністр Резніков додав, що під час засідання Контактної групи значну увагу приділили “посиленню протиповітряної оборони”. – Це питання, яке серйозно розвивається, ми говорили на Рамштайн не тільки про Patriot, а й про інші системи. Йдеться про короткі, середні та дальні можливості дії, так само це стосується по висоті, – заявив Олексій Резніков. Очільник оборонного відомства додав, що завдання України сьогодні в рамках Контактної групи – не втратити ініціативу. – Тому сьогодні прозвучало одне з ключових слів – своєчасність і негайність надання допомоги. Усі розуміють, що для освоєння складних нових технік потрібен час, але українські військовослужбовці, захисники й захисниці, вже продемонстрували, що вони швидко опановують сучасні складні системи, від артилерії до UAV (безпілотники, – Ред.). Наприклад, навчання на тих же Patriot буде значно швидше зроблено, і так далі, – сказав він. Нагадаємо, 20 січня відбулося засідання Контактної групи з оборони України, більш відомої, як засідання у форматі Рамштайн. І хоч рішення про передачу танків не було оголошено, заяви про те, що Берліну необхідно побачити передачу танків Україні з США були відкинуті, оскільки очільник Пентагону та міністр оборони Німеччини заперечили будь-який зв’язок між потенційним відправленням США танків M1 Abrams і відправленням Німеччиною або дозволом на передачу Україні танків Leopard. Читайте Без Leopard, але з бронетехнікою: які підсумки Рамштайну 20 січня

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