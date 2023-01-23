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Олексій Кулеба може стати радником керівника Офісу президента – що відомо та біографія

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Олексій Кулеба може стати радником керівника Офісу президента – що відомо та біографія
Фото: УНІАН

Олексій Кулеба може стати новим радником керівника Офісу президента України, після того, як з цієї посади звільнився Кирило Тимошенко.

Кулеба перебував на посаді очільника Київської обласної державної адміністрації з початку лютого 2022 року, до повномасштабного вторгнення Росії.

До того, як очолити Київську область, Кулеба обіймав посаду першого заступника очільника Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

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Що відомо про Олексія Кулебу

Народився 1983 року в місті Києві. У 2005 році після закінчення Київського національного економічного університету став магістром із міжнародної економіки.

У 2005-2008 роках навчався в аспірантурі Національної академії державного управління при президентові України.

Є кандидатом наук із державного управління.

Викладав правознавство в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Був радником на громадських засадах генерального директора комунального підприємства Плесо з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду м. Києва.

Обіймав посаду директора департаменту міського благоустрою КМДА. Має досвід підприємницької діяльності.

Фото: Офіс президента

На початку лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Кулебу очільником Київської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ глава держави підписав 8 лютого 2022 року, попередньо звільнивши з цієї посади Василя Володіна.

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