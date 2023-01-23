Січень, 23 в 17:05

Олексій Кулеба може стати новим радником керівника Офісу президента України, після того, як з цієї посади звільнився Кирило Тимошенко.

Кулеба перебував на посаді очільника Київської обласної державної адміністрації з початку лютого 2022 року, до повномасштабного вторгнення Росії.

До того, як очолити Київську область, Кулеба обіймав посаду першого заступника очільника Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

Зараз дивляться Що відомо про Олексія Кулебу Народився 1983 року в місті Києві. У 2005 році після закінчення Київського національного економічного університету став магістром із міжнародної економіки. У 2005-2008 роках навчався в аспірантурі Національної академії державного управління при президентові України. Є кандидатом наук із державного управління. Викладав правознавство в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Був радником на громадських засадах генерального директора комунального підприємства Плесо з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду м. Києва. Обіймав посаду директора департаменту міського благоустрою КМДА. Має досвід підприємницької діяльності. На початку лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Кулебу очільником Київської обласної державної адміністрації. Відповідний указ глава держави підписав 8 лютого 2022 року, попередньо звільнивши з цієї посади Василя Володіна. Читайте Тимошенко звільнився з Офісу президента, для нього готують іншу посаду – ЗМІ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter